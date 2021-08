Momento terribile per Iva Zanicchi: “Atroce ciò che mi è successo”

Iva Zanicchi ha parlato in un’intervista del momento difficile che sta vivendo per il Covid: tutta la sua famiglia è stata colpita dal virus

E’ passato ormai un anno e mezzo dall’inizio della terribile pandemia che ha sconvolto tutte le nostre vite. Per fortuna ora i contagi, anche grazie ai vaccini, cominciano ad essere in diminuzione e soprattutto ci sono meno persone nei reparti di rianimazione. Ma la paura al momento resta e anche i Vip non sono immuni da tutto ciò, anzi.

A raccontare il suo personale periodo complicato ci ha pensato Iva Zanicchi: l’opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi se l’è vista brutta essendo stata colpita dal Covid. Oltre a lei sono stati contagiati anche suo fratello Antonio, poi deceduto, e sua sorella Maria Rosa.

In un’intervista al Corriere della Sera la cantante ha parlato del tragico evento di novembre, quando i tre si sono ritrovati in ospedale e poi sono stati dimessi, escluso Antonio che è stato trattenuto perchè cardiopatico e tre giorni dopo se n’è andato. Ora Maria Rosa, 85 anni, è di nuovo positiva.

La Zanicchi ha parlato delle condizioni di sua sorella: “Ha solo un po’ di mal di gola, un po’ di spossatezza. Certo, resta qualcosa di non semplice da gestire: lei ha 85 anni ed è chiusa in casa, non può vedere nessuno, sognava di andare al mare a fare il bagno e non è possibile”. Maria Rosa, per fortuna, non è stata colpita duramente dal virus visto che si era precedentemente vaccinata. E proprio su questo argomento Iva ha sbottato.

Iva Zanicchi si sfoga al Corriere della Sera: “Non riesco a elaborare questo lutto”

“Chi dice che questo virus non esiste è un imbecille o un cretino. Mia sorella sta bene perché si era già vaccinata”, ha tuonato l’aquila di Ligonchio, convinta che la vaccinazione sia un dovere morale per non mettere in pericolo le altre persone.

L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha parlato anche della perdita di suo fratello Antonio e del suo ritorno al suo paese d’origine. Rimettere piede nella sua Ligonchio dopo un lutto del genere non è stato facile. Lei, come tantissime altre famiglie italiane, onora e si prende cura dei morti, ma a causa del Covid non è stato possibile farlo con suo fratello:

“Li vestiamo, gli lasciamo delle cose care…con lui non è stato possibile farlo e questa cosa ha devastato migliaia di famiglie. La morte bisogna accettarla, ma così è atroce. Non riesco a elaborare questo lutto“.