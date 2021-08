Vanessa Incontrada, intima confessione: “Mi manda in palla”

Vanessa Incontrada, prossima protagonista sul palco dei Seat Music Awards, ha confessato in un’intervista di avere una passione segreta

E’ tutto pronto per i Seat Music Awards: l’appuntamento con il festival musicale è per il 9 e 10 settembre in prima serata su Rai1. In diretta dallo splendido scenario dell’Arena di Verona, per la decima edizione consecutiva, a condurre lo show ci saranno Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

La coppia di presentatori ha dimostrato nel tempo di essere molto affiatata, a tal punto che ognuno ha scoperto un punto debole dell’altro. Queste ed altre chicche sono state svelate proprio da Vanessa e Carlo nell’ultima intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni in vista dello spettacolo in cui saranno premiati molti protagonisti del mondo della musica.

In particolare la Incontrada ha raccontato di avere un vero e proprio debole per Luciano Ligabue e di sentirsi davvero in imbarazzo di fronte al cantante di Correggio.

Vanessa Incontrada ha un debole per Ligabue: “Mi manda in palla”

“C’è un solo artista che mi manda in palla, anche se lo conosco da tanti anni: Luciano Ligabue. Mi è successo diverse volte di dire a Carlo che non mi ricordavo cosa dovevo chiedergli. E siccome Carlo ormai lo sa ci gioca”, ha confessato l’italo-spagnola, alla quale Carlo Conti non ha fatto sconti durante l’intervista affermando: “Vanessa guardava il Liga con quello sguardo un po’ distratto, pendeva dalle sue labbra. Sembrava Fantozzi: salivazione azzerata”.

Se la Incontrada è ancora in difficoltà quando si trova di fronte ad uno dei suoi idoli, la stessa cosa avviene anche per Carlo Conti. In particolare, quando il presentatore si emoziona, lo si può notare da un gesto svelato dalla sua compagna di intervista: “Fateci caso: è il momento in cui ingoia un po’ di saliva ma non lo ammetterà mai…”.

La presentatrice ha poi chiosato sul suo outfit preferito in vista dei Seat Music Awards: “Se potessi presenterei in scarpe da ginnastica per tutta la vita”. E siamo sicuri che anche senza un tacco alto Vanessa susciterebbe l’invidia di tantissime donne.