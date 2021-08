Amore finito ad un passo dalle nozze: la coppia vip si dice addio

Dopo alcuni mesi in cui si era parlato molto di crisi, una nota coppia vip ha ufficializzato la rottura: amore finito e post strappalacrime

Alla fine i sospetti e le indiscrezioni si sono rivelate fondate: Luca Onestini e Ivana Mrazova non stanno più insieme. Amore finito, dunque, per la coppia Vip che si era formata all’interno della casa del Grande Fratello nel 2017.

L’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer, da quando avevano partecipato alla seconda edizione del reality, non si erano mai lasciati ed i primi anni della loro storia erano stati molto seguiti dai followers sui social.

I due, usciti dalla casa, erano andati subito a convivere e le cose stavano procedendo a gonfie vele tanto che c’era chi ipotizzava un matrimonio imminente. Poi qualcosa si è rotto: sono stati in tanti a notare che qualche tempo fa Luca non aveva seguito Ivana quando lei era partita per la Repubblica Ceca.

La coppia aveva comunque cercato di mettere a tacere le indiscrezioni postando foto romantiche sui profili social. Ma alla fine l’addio è stato inevitabile e su Instagram è arrivata la gelida confessione.

Luca Onestini, amore finito con Ivana Mrazova: “Le nostre strade devono separarsi”

E’ stato proprio Luca Onestini ad ufficializzare la fine della relazione con Ivana. Lo ha fatto tramite un post su Instagram in cui, senza dare troppe spiegazioni sui motivi, ha ammesso di aver provato a mandare avanti il rapporto senza però aver avuto fortuna. I due si sono detti addio, a quanto pare, senza risvolti polemici:

“È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”.

“Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più, l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme, con tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”, è stata la risposta di Ivana.