Momento drammatico per la coppia: dopo Temptation Island l’irreparabile

Nonostante siano usciti insieme da Temptation Island Natascia e Alessio continuano ad avere problemi di coppia. E’ crisi vera?

Non c’è pace per la coppia formata da Natascia Zagato e Alessio Tanoni. I due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, infatti, avevano deciso di partecipare al programma per capire se sarebbe stato possibile superare i loro problemi: la ragazza, in particolare, si è sempre lamentata di sentirsi giudicata dal suo compagno.

Durante il reality Alessio non si è fatto “tentare” più di tanto, mentre Natascia ha legato con altri ragazzi. Nonostante tutto la coppia ha scelto di lasciare insieme il programma ed il loro rapporto sembrava esserne uscito rinforzato: Natascia si era sentita finalmente compresa, Alessio parlava di metter su famiglia.

Passato poco tempo, però, sembra che la quotidianità abbia fatto riemergere alcuni problemi ancora irrisolti e i due protagonisti del reality sono tornati ad essere in crisi.

Temptation Island, nuova crisi per Natascia e Alessio: “Momento difficile”

Le prime indiscrezioni erano state lanciate dall’ex concorrente di Temptation Alessandro Autera che, rispondendo a una domanda di un suo follower in merito alla relazione di Natascia e Alessio, ha affermato: “Chiedetelo a loro”.

Nella giornata di martedì 10 agosto la conferma è arrivata direttamente dalla Zagato: l’ex protagonista del reality Mediaset, mentre era in viaggio, ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram. Subito è arrivata la richiesta in merito al momento di crisi e la ragazza ha ammesso: “Stiamo vivendo un momento difficile”.

Natascia ha aggiunto che al momento i due “fanno fatica a comprendersi”, confermando quindi le indiscrezioni su una loro crisi. Nonostante tutto però il sentimento c’è ancora: la Zagato ha affermato di amare ancora Alessio e di considerarlo l’uomo più bello del mondo.

Resta solo da capire se questa sarà una crisi passeggera o se, dopo vari tentativi, i due decideranno di dirsi definitivamente addio.