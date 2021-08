Temptation Island, colpo di scena: la coppia nata nel villaggio si è già rotta

Temptation Island è protagonista di un nuovo colpo di scena. La coppia nata all’interno del programma, si dice arrivederci, o meglio addio!

Temptation Island è in rotta di collisione. Una coppia nata all’interno del format di Canale 5, si è rotta. L’amore è protagonista degli eventi, ma non sempre basta per non fare lasciare le coppie.

E’ anche vero che possono subentrare dei clamorosi cambiamenti in positivo, uno di questi è l’inaspettato ritorno di fiamma che ha sconvolto i telespettatori che hanno seguito il percorso dei due personaggi in questione. Ma sono tante le novità che rendono il programma i Filippo Bisciglia, unico e travolgente.

Temptation Island ha a che fare con i sentimenti, ciò che è reale e fa star male. Il pubblico a casa si immedesima e lascia travolgere dallo scorrere degli eventi. Litigi, riconciliazioni e rivoluzioni sono gli elementi che rendono questa trasmissione di successo e con un share elevato.

Questa volta però la notizia in arrivo non è per niente felice, una relazione nata all’interno del programma ha raggiunto il capolinea.

Temptation Island: coppia si rompe definitivamente

Attraverso il Viaggio dei sentimenti si vivono delle emozioni molto forti e profonde. I concorrenti lo sanno, soprattutto lo vivono addosso la loro pelle. Telecamere, tentatori e tentatrici, sono degli ostacoli al loro amore. Per qualcuno di più, per altri di meno.

Uno di questi ha vissuto molto male il percorso a causa della gelosia, ed è diventato un personaggio molto discusso per il suo comportamento che però lo ha posto come il concorrente di un programma molto amato, ma nonostante ciò le news non sono finite.

Il duo recentemente scoppiato è quello formato da Carlotta Adacher e Alessandro Autera!

La coppia si è formata all’interno del programma, nel villaggio dei fidanzati. Alessandro era fidanzato con Jessica da 7 anni e convivevano da 2. L’amore tra i due non è bastato, infatti si sono lasciati durante la trasmissione. Avevano deciso di partecipare al programma perché Jessica non sopportava l’apatia del rapporto, perché Alessandro non si impegnava più come prima. Il fidanzato invece ha sempre dichiarato che era vero il suo cambiamento, ma esclusivamente perché da quando si è messo con la compagna non gli mancava più nulla.

Nel viaggio dei sentimenti, Alessandro si è avvicinato a Carlotta, ed è sbocciata una forte complicità, ecco la foto di loro due:

Adesso però, non stanno più insieme! La rottura è stata segnalata dai followers che hanno letto tra le righe nei rispettivi account Instagram dei personaggi dei messaggi molto preoccupanti. Alessandro ha detto che gli piacerebbe partecipare a Uomini e Donne, mentre Carlotta che è single! Delle rivelazioni totalmente inaspettate dato che i due fino a poco tempo fa si mostravano in atteggiamenti molti intimi. Sarà vera la notizia della rottura o è soltanto un breve allontanamento dovuto ad un litigio? Restiamo aggiornati!