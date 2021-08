Mara Venier asfalta Simona Ventura dopo la gaffe su Luca Argentero

Mara Venier asfalta Simona Ventura sui social: parla dopo la gaffe su Luca Argentero

Tra Simona Ventura e Mara Venier non scorre buon sangue da tempo. Le due, tempo addietro, erano molto amiche, ma per Simona qualcosa è cambiato.

Lei non si è mai messa allo stesso livello della conduttrice di Domenica In, preferendo invece Maria De Filippi e Milly Carlucci.

In un’intervista per Il Fatto Quotidiano, Simona ha così dichiarato: “Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa“.

Ma durante quest’intervista la Ventura non ha speso belle parole per la sua collega Mara Venir.

La conduttrice di Domenica In non ha proferito parola fino a qualche ora fa e non si è risparmiata.

Vediamo cosa è successo

Mara Venier e la stoccata a Simona Ventura

Simona Ventura è famosa per non avere peli sulla lingua: ha sempre detto la sua mettendoci la faccia.

Alla domanda “Chi preferisci tra Mara Venier e Barbara D’Urso?” fatta dall’intervistatore de Il fatto quotidiano, Simona ha risposto in un modo inaspettato.

“Tra loro due allora scelgo la pizza” risponde la conduttrice in modo anomalo.

Mara Venier, saputa la notizia, non ha però risposto alla frecciatina. Ha deciso di servire la vendetta in un piatto freddo e poche ore fa ha lanciato la stoccata.

Proprio ieri, Luca Argentero sul suo profilo Twitter ha scritto “40” con l’emoticon della bandiera dell’Italia.

Simona Ventura ha erroneamente pensato che fosse il giorno del suo compleanno e ha così fatto gli auguri all’attore.

Il mondo social ha subito riso al riguardo prendendo in giro la conduttrice ex moglie di Bettarini e Mara Venier ne ha approfittato.

Il profilo Instagram della pagina di gossip TrashItaliano commenta l’accaduto e la conduttrice di Domenica In non si risparmia.

“Non avrà digerito la pizza…” scrive Mara. Ecco la stoccata a Simona Ventura che legge divertita.

I fan di quest’ultima sono subito andate a difenderla criticando il modo di lavorare di Mara.

Insomma, Mara Venier si mostra sempre sorridente e auto ironica, ma quando c’è bisogno di mostrare le unghie non si tira indietro. Chissà se Simona Ventura avrà ancora qualcosa da ridire.