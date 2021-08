Credi di essere uno dei cinque segni migliori come compagni di viaggio? Scopriamo subito quanto è facile venire in vacanza con te!

Agosto inoltrato, vacanze iniziate, finite o ancora a metà e una domanda veramente scottante. (Più scottante delle temperature).

Quanto è semplice venire in vacanza con te?

Hai presente quelle persone che non vogliono mai fare niente, che rifiutano ogni programma e che ci mettono ore a prepararsi?

Ecco, diciamo che non sono proprio i migliori con cui partire, non trovi? Abbiamo deciso di svelarti la classifica dell’oroscopo di oggi!

I segni migliori come compagni di viaggio: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Dovete ancora partire e non sapete a chi chiedere? Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione per voi e per il vostro viaggio!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di stilare la classifica dei cinque segni zodiacali migliori da avere come compagni di viaggio: ci sono delle sorprese niente male in classifica!

Partire con qualcuno, generalmente, equivale sempre a fare una scommessa. Vi troverete bene insieme? Riuscirete a divertirvi ed a fare tutto quello che volete? Dovrete cedere a dei compromessi a cui non volevate scendere oppure riuscirete a far valere il vostro punto di vista?

Non possiamo di certo rispondere per voi a tutte queste domande, però possiamo fare qualcosa di molto migliore.

Consigliarvi i cinque segni dello zodiaco che sono tra i migliori compagni di viaggio (oltre che viaggiatori) di tutto lo zodiaco!

Ecco quali sono le persone con cui dovete assolutamente partire per passare una vacanza favolosa!

Cancro: quinto posto

In fondo alla classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro; questo segno, infatti, non è assolutamente male come compagno di viaggio… almeno i primi giorni!

Il Cancro ci prova davvero ad essere accomodante ed avventuroso: nei primi giorni si adatta a tutto e, sinceramente, non dice mai di no.

Quello che succede poi, però, è che spesso il Cancro perde la pazienza oppure inizia a rimpiangere i comfort lasciati a casa. Per loro, la vera vacanza, è poter non fare niente senza l’ansia di perdersi qualcosa! Con il Cancro vanno bene solo vacanze di estremo relax: per quelle più avventurose è meglio programmare pochi giorni insieme!

Toro: quarto posto

Anche se siamo spesso portati a considerarli come delle persone egocentriche, i nati sotto il segno del Toro possono essere degli ottimi compagni di viaggio.

Generalmente la loro proverbiale sbadataggine viene completamente eclissata in vacanza: hanno tutto sotto controllo e nessuna paura di fare nuove esperienze.

Chi viaggia con loro si trova ad avere tutto organizzato ma senza quella rigidità tipica delle personalità che vogliono fare solo quello che gli piace!

Vergine: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine: per quanto siano precisi al millimetro, i nati sotto questo segno sono ottimi compagni di viaggio!

Hanno sempre mappe dettagliatissime, conoscono a memoria ogni itinerario ed hanno già deciso cosa vogliono vedere e quando.

Insomma: partire con loro è decisamente stimolante e, soprattutto, non avrete mai paura di perdervi! In più, non appena sono in vacanza, i nati sotto il segno della Vergine diventano improvvisamente molto più rilassati.

Niente stress, niente ansia da prestazione: tutto è organizzato da loro con ampio anticipo e ogni cosa funziona come un delicato meccanismo ben collaudato.

Consigliatissimi!

Scorpione: secondo posto

Chi parte con una persona nata sotto il segno dello Scorpione sicuramente lo sa: sono loro tra i segni migliori da avere come compagni di viaggio nelle vacanze!

Lo Scorpione, innanzitutto, è un segno che non disdegna assolutamente la programmazione: farà di tutto per avere il viaggio ben organizzato, seguendo i desideri e le passioni di tutti!

Lo Scorpione, infatti, può essere molto sensibile ai bisogni degli altri (quando vuole) e in vacanza riesce a rinunciare alla sua proverbiale durezza.

Invece di voler essere il capo di tutti, lo Scorpione diventa naturalmente il perno intorno al quale si organizza la vacanza ma senza farlo pesare!

Viaggiare con uno Scorpione vuol dire sapere sempre dove ci si trova ma anche poter provare l’ebrezza di nuove avventure. Questo è un segno che non dice mai di no alle novità e che spesso riesce a trasformare ogni piccola esperienza in un ricordo indelebile. Partire con loro è fantastico: cosa state aspettando?

Ariete: primo posto nella classifica dei segni migliori come compagni di viaggio

Al primo posto della nostra classifica, infine, troviamo loro i migliori compagni di viaggio di sempre: tutti i nati sotto il segno dell’Ariete!

L’Ariete ha una personalità ed un modo di fare quasi sempre perfetti per la vacanza: sa quello che vuole, non ha paura di dire di sì ed è estremamente accomodante.

Tutte caratteristiche che lo portano ad essere un vero viaggiatore, oltre che un compagno di viaggio divertentissimo!

L’Ariete non dirà mai di no ad una vostra proposta ma avrà sempre un piano B pronto per ogni evenienza. I nati sotto questo segno, infatti, studiano a fondo il luogo dove andranno e sono pronti a visitarlo per bene, senza dimenticare assolutamente nulla!

L’Ariete, inoltre, non disdegna neanche il vero e proprio relax, quello che in vacanza permette di non fare assolutamente niente per qualche giorno.

Insomma: i nati sotto il segno dell’Ariete hanno tutte le caratteristiche per essere i perfetti compagni di viaggio.

Organizzazione, voglia di rilassarsi ma anche determinazione e capacità di individuare le cose più importanti da fare e quelle assolutamente da non perdere.

Partire con loro è fantastico: chiedetegli immediatamente di aggiungersi alla vostra vacanza!