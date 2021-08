Test: scopri la tua vera personalità grazie ad una porta chiusa

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. Attraverso una porta chiusa potrai scoprire alcuni aspetti più profondi del tuo carattere

Oggi ti proponiamo un test che proverà a scoprire alcuni aspetti nascosti della tua personalità. Attraverso questi test è possibile andare alla ricerca di quelle piccole sfumature del carattere di una persona che, a volte, neanche l’interessato conosce o che, a causa del suo inconscio, tende a rifiutare.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

La protagonista principale del test di oggi è una porta. Mettere una persona davanti ad una porta chiusa è uno degli esperimenti più diffusi in ambito psicologico. In base alla reazione dell’individuo, è possibile cogliere alcuni dettagli del suo carattere, quelli che solitamente restano nascosti o che vengono spesso ignorati.

Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi. Dovrai fare una scelta molto precisa. Lasciati guidare dal tuo istinto ma prova a non metterci troppo tempo per fare la tua scelta, questo non è un quiz a premi. Il tempo ideale per prendere la tua decisione è un minuto, poi non dovrai fare altro che andare a cercare le soluzioni del test.

Test: la porta è chiusa, come ti comporti?

Guarda con attenzione l’immagine in alto e immagina la seguente scena: sei stato invitato in un luogo. Una volta arrivato sul posto, trovi la porta chiusa. Come ti comporti in una situazione del genere? Hai quattro opzioni a tua disposizione: bussi, urli, forzi la porta oppure ti metti ad origliare. Fai la tua scelta!

Una volta presa la tua decisione, scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test. Dietro ogni opzione c’è un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una tipologia di carattere diversa. Magari potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno conosci. Adesso sei pronto per iniziare il test.

Le soluzioni del test: hai scelto di bussare

Se hai deciso di bussare alla porta e attendere che qualcuno venga ad aprirti, questo vuol dire che sei una persona molto educata. Chi ha deciso di comportarsi in questo modo ha una grandissima fiducia nel prossimo. Ogni tanto, purtroppo, può capitare di fidarsi delle persone sbagliate e di andare incontro a forti delusioni.

Sei una persona particolarmente generosa, riesci sempre a trovare del tempo per aiutare chi ne ha più bisogno. Non sai dire di no, per questo motivo sei molto apprezzato dagli altri. Questo comportamento, a volte, può portarti a trascurare te stesso. Prova a non concentrarti soltanto sulle persone alle quali vuoi bene.

Hai deciso di urlare

La seconda opzione a tua disposizione è urlare per fare in modo che qualcuno venga ad aprirti in tempi brevi. Questo genere di comportamento è tipico di chi ha un carattere particolarmente diretto. Non hai mai paura di esprimere il tuo pensiero, anche a costo di pagarne le conseguenze in maniera pesante.

Senti l’esigenza di dire sempre tutto ciò che ti passa per la testa, raramente conti fino a dieci. In realtà, non sei proprio il tipo che conta fino a dieci prima di aprire la bocca perché ti lasci guidare dal tuo istinto. Sei una persona rispettata ma ogni tanto devi provare a moderarti, altrimenti potresti vivere momenti complicati.

Le soluzioni del test: hai deciso di forzare la porta

La porta è chiusa e tu hai una sola cosa che ti passa per la testa? Se l’idea è quella di forzare la porta, questo vuol dire che sei una persona dotata di un carattere molto forte. Sei sicuro di te e non hai paura se tra te e i tuoi obiettivi ci sono molti ostacoli. Per te non saranno mai abbastanza per fermarti, a costo di dover forzare una porta.

La tua determinazione ti conduce spesso verso grandi successi, che ami condividere con le persone alle quali vuoi più bene. Ogni tanto ti lasci andare un po’ troppo, non riesci a comprendere che potresti ferire qualcuno pur di raggiungere un determinato traguardo. Lo fai in maniera involontaria, ma in questo modo perdi comunque qualche amicizia per strada.

Hai deciso di origliare

L’ultima alternativa a tua disposizione è origliare per provare a comprendere cosa sta succedendo dietro la porta. Se questa è la tua decisione, vuol dire che sei una persona molto razionale. Preferisci provare a capire qual è la soluzione migliore prima di prendere una decisione importante.

Questo aspetto del tuo carattere può essere dovuto anche ad un senso di insicurezza che ti accompagna da sempre. Prima di iniziare una nuova avventura, hai sempre bisogno di riflettere molto. A volte ci pensi pure troppo e rischi di perdere occasioni importanti. Prova a lasciarti guidare di più dall’istinto, sicuramente riuscirai a goderti di più la vita.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, come ti comporteresti davanti a una porta chiusa? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!