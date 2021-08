Annuncio ufficiale in casa Rai: cambia tutto, il big dell’azienda è lui!

Arriva l’annuncio ufficiale in casa Rai: il big dell’azienda è lui! La rivoluzione è in atto

La Rai ha in mente dei cambiamenti per il prossimo autunno. Molti programmi stanno cambiando cast e produzione per rinnovare il canale televisivo.

Tra questi troviamo il programma Linea Verde, che si occupa di un viaggio nella terra italiana alla ricerca di nuovi tipi di agricoltura e prodotti.

La prossima edizione proverà a cambiare e di ciò se ne occupa proprio lui! I fan del programma saranno d’accordo?

Ecco di cosa si tratta

Beppe Convertini condurrà in solitaria Linea Verde

Life Style blog ha confessato l’annuncio qualche giorno fa e il settimanale Oggi lo ha ripreso nelle ultime ore.

La prossima edizione di Linea Verde sarà condotta da Beppe Convertini in solitaria, senza la partecipazione di Ingrid Muccitelli.

Il programma riprenderà a settembre e andrà in onda ogni domenica su Rai 1 alle 12:20. Accanto al conduttore vedremo però continuare a comparire il mitico Peppone.

Beppe Convertini quindi, al contrario delle stagioni precedenti, non avrà al suo fianco una partner femminile nella prossima edizione, ma per ora non se ne preoccupa.

Si sta occupando di Uno Weekend in coppia con la bellissima Anna Falchi ogni sabato e domenica mattina su Rai 1.

Ma adesso una nuova sfida per Beppe sta arrivando: domenica debutterà al timone di una trasmissione tutta nuova chiamata Azzurro – Storia di mare.

Il nuovo format andrà in onda proprio dopo la mandata in onda di Uno Weekend. Una domenica tutta dedicata a Beppe Convertini.

Ingrid, non più impegnato con il format, rientrerà nel cast di Unomattina in famiglia dove mancava da ben due stagioni. Muccitelli si unirà nuovamente con i due padroni di casa Tiberio Timperi e Monica Setta.

Sarà una stagione tutta diversa, ma i telespettatori sono pronti per amare o criticare le scelte televisive del prossimo anno.