Fiocco azzurro ad Amici, gli ex allievi genitori bis: l’annuncio emoziona i fan

Fiocco azzurro per Amici, due ex allievi diventano genitori bis! Il famoso programma di Maria De Filippi continua ad emozionare il pubblico a casa, ecco i retroscena del lieto evento.

Fiocco azzurro ad Amici: una nuova nascita per due ex concorrenti! Amici di Maria De Filippi è uno dei format di maggior successo di Canale 5, e questa volta torna con una novità totalmente inaspettata. La passione per la danza, il canto e l’intrattenimento televisivo si mescolano con le storie dei ragazzi.

Il fiocco azzurro non è neanche il primo nastro della coppia nata ad Amici. La trasmissione è un punto di riferimento costante per i telespettatori a casa, sia nei pomeriggi che durante il tanto atteso serale, perché ciò che viene messo in scena non è un semplice spettacolo.

Balletti, variazioni, cover e canzoni inedite fanno parte delle esibizioni imperdibili dei giovani talenti che ogni anno dimostrano, nonostante l’inesperienza e la giovane età, di saper intrattenere con freschezza e simpatia il pubblico a casa. L’ultima edizione è stata tanto chiacchierata, basta ricordare anche il recente sfogo di un personaggio molto amato del programma che ha sconvolto i fan, ma le novità non sono finite qui.

- Advertisement -

Amici ha anche delle storie d’amore in corso, una di queste è andata a buona fine, perché la coppia in questione ha due bebè! Ecco chi sono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici, ex vincitore della trasmissione trova l’amore e viene visto in atteggiamenti molto intimi con una ragazza

Fiocco azzurro per Amici: le foto della famiglia

Questa volta Maria può ritenersi soddisfatta al 100%! Non solo questi due ragazzi sono stati molto apprezzati e preparati all’interno del programma, adesso questi sono anche felici perché hanno raggiunto un altro importante sogno. Sono diventati genitori due volte!

Diciamo che non sempre le cose vanno a finire bene, sotto diversi punti di vista. Tutti vorrebbero essere ad Amici, insegnanti compresi, e a volte ci sono ritorni, altre allontanamenti, ma come ben si sa all’interno del format televisivo accadono così tante cose che non sempre i telespettatori sanno tutti i retroscena. Infatti, di recente è stato svelato il mistero avvolto attorno all’esclusione di un personaggio molto amato.

Nonostante quest’ultima non tanto piacevole notizia, fortunatamente ce ne sono altre che riempiono di gioia sia i diretti interessati che i fan. Ecco chi sono i due genitori bis: Ylenia Morganti e Giacomo Paci!

Ylenia e Giacomo sono stati due concorrenti di Amici, lei nel 2013 e lui nel 2014. Durante i casting si sono conosciuti, e lì è scoppiato l’amore! Già genitori della dolcissima Titi, protagonista assoluta della pagina Instagram di Ylenia, adesso non riescono a trattenere la gioia per il nascituro, Pietro Enea!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici, matrimonio per la bellissima coppia! Ex ballerino della trasmissione le ha fatto la proposta

La mamma bis dedica un post molto dolce, ringraziando il marito per le attenzioni che le ha riserbato, nonostante la grande difficoltà che hanno dovuto affrontare. Ecco il post:

Dedica il pensiero a Giacomo che non ha potuto assistere al parto! Giacomo è stato informato di tutto via sms, come documenta la stessa Ylenia con le foto di Instagram, che ha avuto molta paura a partorire da sola. Nonostante ciò, è andato tutto per il meglio, il peggio è passato, e adesso il papà può stringere forte il proprio bambino.

Augurando il meglio ai genitori bis, restiamo in aggiornamento per altre bellissime storie a lieto fine di Amici di Maria De Filippi!