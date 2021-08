Ballando con le stelle è in fase di rivoluzioni. L’addio di Raimondo Todaro ha sconvolto i telespettatori, ma in serbo c’è una nuova star pronta per lo show.

Ballando con le stelle è quasi pronto: novità clamorose in atto! Il format di Milly Carlucci si sta preparando per entrare in scena il 16 ottobre, ma sono in corso dei cambiamenti molto importanti. Ad iniziare dall’abbandono del volto storico del programma, Raimondo Todaro, protagonista di una recente confessione nella quale vengono esplicati i reali motivi che lo hanno allontanato.

Ballando con le stelle però non può finire, lo show deve continuare! I fine settimana di Rai1 non possono essere gli stessi senza la compagnia dei balletti che caratterizzano questa trasmissione a dir poco imperdibile. La gara è una sfida all’ultimo passo, i concorrenti vivono una forte tensione per il livello di competitività durante il programma.

I partecipanti non sono dei ballerini professionisti, ma fanno tutt’altro nella vita. Sono attori, modelli, cantanti, tutto meno che degli artisti del mondo della danza. Il bello è proprio qui, nell’imparare la nuova disciplina e nel mettere in pista tutti i passi di ballo che tanto li hanno fatti sudare.

La novità in corso però è troppo importante per restare celata. Al posto di Todaro, entra in scena una star che farà impazzire i telespettatori.

Ballando con le stelle: ecco chi sostituirà Todaro

The show must go on! Frase famosa, ma tanto vera. Lo spettacolo di Milly Carlucci non può finire, continua e torna con delle novità! Ultimamente la trasmissione è stata amaramente criticata da un noto artista di Rai1, destando un forte malcontento per la stessa conduttrice che incassa il durissimo colpo.

Saper gestire tutti i cambiamenti non è facile, specialmente se una stella come Raimondo Todaro va via. Nonostante ciò, sono stati confermati per la prossima edizione due volti abbastanza noti ed apprezzati. Si sta parlando della talentuosa e magnifica ballerina Anastasia Kuzmina, ma soprattutto di un ballerino che potrebbe prendere il posto di Todaro, diventando la nuova star di Ballando con le stelle: Stefano Oradei!

Insomma, non ci sono altri nomi confermati, ma di certo questi due sono due grandi ballerini. Nello specifico, Stefano Oradei potrebbe diventare il nuovo Raimondo Todaro. Il ballerino ha recentemente rivelato che sta per uscire un altro clamoroso nome tra i professionisti, quindi tra poco verrà sganciata la news bomba! Ciò che è evidente è che adesso ritrovandosi senza la star di Ballando con le stelle, potrebbe avere quello spazio necessario per spiccare data la sua immensa bravura e professionalità.

Caratteristiche note ai telespettatori che lo hanno conosciuto a fondo nella passata edizione. Chissà quali saranno le altre novità, soprattutto il cast di ballerini che saranno i protagonisti della prossima stagione televisiva, restiamo in aggiornamento!