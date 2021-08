Mediaset ha deciso, ad agosto la scelta clamorosa: annuncio ufficiale

Con la presentazione del palinsesto di agosto Mediaset ha regalato una grande gioia per i fan delle fiction e delle serie tv: la novità.

Siamo ormai nel pieno dell’estate e tantissimi italiani si stanno godendo le meritate ferie tra mare, montagna, amici e parenti vari. Durante il periodo estivo, come sempre, le reti televisive si concentrano sulla programmazione della stagione successiva mentre in tv vengono spesso riproposte repliche di trasmissioni di successo.

Inoltre, solitamente, le serie tv e le fiction più amate dal pubblico vengono interrotte per un paio di settimane per poi riprendere a settembre. La cosa, ovviamente, non fa piacere a tutti gli appassionati che già durante l’estate rimangono a secco di show e reality. Stavolta però Mediaset ha preso una decisione controcorrente e i fan possono quindi esultare.

Mediaset ha deciso: fiction e soap in onda anche a Ferragosto

Secondo le anticipazioni dei palinsesti della tv di casa Berlusconi, infatti, durante il periodo di ferragosto quest’anno le serie tv e le fiction più amate non si fermeranno. Stiamo parlando, ovviamente, di Beautiful e Love is in the air, ma anche delle ultime arrivate Brave and Beautiful ed Una Vita.

In particolar modo Beautiful e Una Vita saranno in onda, regolarmente, anche sabato 14 e domenica 15 agosto con nuove puntate in prima visione assoluta in programma come sempre su Canale 5.

Per Brave and Beautiful e Love is in the air, invece, la programmazione proseguirà tradizionalmente dal lunedì al venerdì per tutto il mese di agosto, dopodiché da settembre ci sarà un cambio programmazione.

Questo perchè dopo la pausa estiva tornerà nel primo pomeriggio il dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne con nuovi tronisti e tante novità. Le due soap turche, quindi, verranno sostituite e probabilmente collocate in un nuovo orario. Nel frattempo però, per tutto agosto, i fan della fiction potranno continuare a gustarsi nuove puntate in questi caldi pomeriggi estivi.

Così facendo Mediaset punta ad accaparrarsi una buona fetta di pubblico durante le vacanze, visto che la Rai invece ha fatto una scelta più tradizionale: Il Paradiso delle Signore, ad esempio, si è fermata e riprenderà soltanto il 13 settembre. Discorso diverso, invece, per Un posto al Sole: la serie di Rai3 si fermerà soltanto dal 9 al 22 agosto per tornare regolarmente in onda lunedì 23.