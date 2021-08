Matrimonio a Prima Vista non ritorna con delle novità piacevoli, ma assolutamente incredibili. Questa volta si parla di un addio totalmente inaspettato per due sposi, i fan sono sconvolti.

Matrimonio a Prima Vista, guai in vista? Questa volta il celebre reality torna con delle news per niente piacevoli per i fedelissimi telespettatori che non perdono un solo appuntamento con questo programma fatto di amore ed intrighi. Ultimamente si sta parlando spesso di matrimoni, uno di questi ha come sposa una professionista molto amata dal pubblico, nonostante ciò i problemi d’amore esistono sempre.

Matrimonio a Prima Vista è un incontro con il destino al 100%, sono poi i concorrenti che devono prenderlo in mano e raggiungere l’amore! Non sempre i matrimoni sono facili da gestire, o meglio quasi nessuna unione è avulsa da incomprensioni e litigi. Soprattutto se i protagonisti in questione non si conoscono affatto!

Nel reality la particolarità è proprio questa, marito e moglie si scelgono a prima vista, e poi si sposano! Senza conoscere i difetti dell’altro, ma iniziando la relazione diventando legalmente una coppia, per poi decidere nel corso del programma se restare insieme o separarsi.

Questa volta però la protagonista in questione, non ha avuto nessun lieto fine! Dopo aver ripartecipato al programma, vive un’altra delusione.

Matrimonio a Prima Vista: ennesima delusione

Parlare d’amore non è mai semplice, e l’affezionatissimo pubblico di Matrimonio a Prima Vista, ne ha viste di cotte e di crude! La sfortunata protagonista della delusione è la nota Lizzie Sobinoff, concorrente di due edizioni del programma.

Sposi e spose non sempre vanno d’accordo, ma due personaggi molto amati potrebbero spesso convolare a nozze, al di la di ciò le cose per Lizzie non si mettono affatto bene.

Lizzie ha partecipato due volte al reality. La prima ha fatto coppia con il commerciante Sam Ball, rivelandosi fin dall’inizio un fallimento. Lui non l’ha mai apprezzata, anzi non sono mancati degli insulti sul suo fisico, danneggiando fortemente la psiche della sposa, ma anche dei tradimenti. L’ha tradita con un’altra concorrente del programma, anch’ella già sposata, si sta parlando di Ines Basic.

Così, Lizzie partecipa alla settima edizione, facendo coppia con Sebastian. E’ un semi-professionista della ALF e personal trainer di trentun anni. L’amore è sbocciato, ma sfortunatamente non è durato a lungo, infatti la stessa sposa condivide sul suo profilo Instagram ufficiale la fine della relazione, ecco il post:

Spiacevole evento per la sposa. La stessa scrive le seguenti parole nel post che ha condiviso:

“Abbiamo deciso di comune accordo di porre fine alla nostra relazione come fidanzato e fidanzata. Vogliamo ringraziare tutti per l’infinito supporto che abbiamo ricevuto sulle nostre piattaforme. Per favore, sii gentile e rispettoso. Siamo consapevoli che hai seguito parti del nostro viaggio, ma ti preghiamo di ricordare che siamo persone reali e che entrambi stiamo attraversando questo periodo al meglio delle nostre capacità”.

Chiede rispetto e comprensione, sperando in un futuro migliore. Augurando il meglio alla sfortunata Lizzie, non resta che attendere l’appuntamento di stasera per scoprire ulteriori retroscena sull’addio inaspettato.