Matrimonio a Prima vista ve lo ricordate? Incredibile rivelazione, un volto molto noto è tornato, ed oggi e totalmente diverso, quasi irriconoscibile.

Matrimonio a prima vista, torna con delle novità inaspettate. Format di successo internazionale, ha acquisito sempre più successo e allargato enormemente una grossa fetta di pubblico a casa, che non può non seguire le vicende che si esauriscono in questo programma così particolare e inedito!

Matrimonio a Prima Vista, non è una reality come gli altri, è unico. Diciamo che per ora di matrimoni di personaggi famosi e in voga se ne sono visti diversi, uno di questi è stato anche protagonista dell’evento olimpico a Tokyo, coronando un sogno durante le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Sposarsi non è una scelta facile, soprattutto se i futuri sposi, non si conoscono assolutamente! La particolarità del programma è proprio questa: chi si sposa non si conosce affatto, ma come l’amore a prima vista, i due si scelgono a prima vista!

Sono sei le coppie di concorrenti che vengono associati tra loro, e si conoscono proprio il giorno del loro matrimonio, e per legge diventano marito e moglie. Il format è molto particolare, infatti non mancano degli esperti a controllare la situazione, sessuologi, sociologi e psicologi, tratteranno le varie dinamiche delle coppie, parlando delle problematiche che subentrano.

Questa volta però, un matrimonio molto particolare sta facendo parlare di sé, perché un concorrente è totalmente irriconoscibile, ecco com’è oggi.

Matrimonio a Prima Vista: concorrente irriconoscibile

Stiamo parlando proprio di Stacey Hampton! La sposa è stata una concorrente della settima edizione del programma trasmesso in Australia, e ha iniziato il suo percorso in queste condizioni. Bella ed enigmatica, non ha subito mostrato molto interesse per il marito, infatti il matrimonio si è rivelato fin da subito molto complicato.

Il marito, Michael Goonan ha mostrato dagli inizi della loro relazione, un comportamento infantile totalmente inaspettato, perché si sta pur parlando di un uomo d’affari di grandissimo successo. Non tutte le unioni vanno a finire bene, ultimamente un matrimonio reale è stato protagonista di uno scandalo dai risvolti agghiaccianti, preoccupando molto i fan della coppia.

Nonostante ciò, il duo sopra menzionato con tutte le buone intenzioni non forma più una coppia. Michael ha baciato una co-protagonista durante il programma, Hayley, facendo molto pentire Stacey della scelta. Ad oggi la bella ex sposina è andata avanti, le hanno chiesto se sarebbe tornata insieme al marito, ma ha acquisito sempre più notorietà esprimendo la celebre frase:

“Preferirei ingoiare dell’acido e morire”

Quindi niente ritorno di fiamma, ma c’è un ritorno di Stacey totalmente inaspettato. Si mostra ai fan con un nuovo scatto nel suo profilo Instagram ufficiale, dove sembra un’altra persona, ecco come si è ridotta:

Che sia stato il jet lag oppure la delusione per il matrimonio finito male? Non è stato reso noto il reale motivo del cambiamento, ma osservando le foto sembrano due persone differenti. Qualche ritocchino o filtro di troppo ha cambiato i lineamenti di questo personaggio, cosa sarà accaduto? In attesa di ulteriori novità, non resta che restare aggiornati seguendo Stacey nella sua pagina Instagram ufficiale!