Ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è nuovamente innamorato. Non si resistono…

Il gossip non dorme mai e i paparazzi pure. I fotografi hanno scattato delle foto che vedono l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi in atteggiamenti intimi con una ragazza.

Leggi anche –> Durissimo sfogo della star di Amici: “Non credete a tutto come i somari”

Non riescono a nascondersi dalle fotocamere e i baci sono tanti. Vediamo di chi si tratta

Riki, vincitore di Amici 2017, in giro per Milano con lei

Ebbene sì, è proprio lui! Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è il vincitore della sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Capello scuro, sorriso perfetto, occhi azzurri, Riki è un vero e proprio latin lover.

Qualche mese fa, infatti, il cantante aveva ufficializzato sui social di non essere più fidanzato con Sara Gotti, con cui si è frequentato per molto tempo.

I due si sono lasciati di comune accordo e sono amici: qualche giorno fa hanno pubblicato su Instagram una storia al ristorante insieme e sembravano complici, ma evidentemente in senso amichevole.

E adesso, lo vediamo passeggiare per le vie di Milano con una nuova fidanzata, una modella.

La fonte ufficiale e le foto inedite sono state pubblicate da Whoopsee, nonostante il magazine Chi diretto da Alfonso Signorini avesse già pubblicato un articolo in merito a questo. La notizia non è nuova, ma le foto si!

Le immagini ritraggono Riki mano nella mano con una ragazza bionda e slanciata: lei è Ella Ayalon.

Modella svedese che ha incontrato per la prima volta il cantante sul set del video di Balla con me al fianco di Andreas Muller.

“I due si sarebbero conosciuti durante le riprese di Balla con me” racconta il magazine.

Il singolo di Riki è stato una bomba e così lo è stato anche l’inizio della storia con Ella.

“E’ ormai ufficiale le storia d’amore… Riki ed Ella sembrano più innamorati che mai” scrive Whoopsee in merito alle foto. Si scambiano effusioni e baci, nonostante sappiano di essere nel mirino dei paparazzi.

I due sono molto complici e felici e si vocifera che già da qualche mese convivano insieme a Milano.

Sono giovani e vanno di fretta per alcune persone, ma Riki è sulla cresta dell’onda: il lavoro va bene e ora l’amore con la modella svedese.

E’ un buon anno per l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e i fan non vedono l’ora di saperne di più e vedere foto della nuova coppia