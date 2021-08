Ufficiale, la coppia vip è tornata insieme: l’annuncio scatena i fan

La coppia vip torna insieme: dopo una brutta rottura sono pronti a ripartire. I fan si scatenano

Tremano i fan all’annuncio di un’attrice bellissima. Questa si trova adesso in vacanza a Mykonos, ma non è sola.

In sua compagnia troviamo un famoso deejay e le foto sono molto hot. Le mani sono dappertutto e la passione è tanta.

Vediamo di chi si tratta

Anna Safroncik: ritorno di fiamma con Tommaso Cicchinelli

Anna Safroncik è un’attrice ucraina. E’ uno dei soggetti che ha creato più scalpore a livello amoroso.

Sempre discreta, Anna si è frequentata con gli attori Giulio Berruti e Francesco Arca. Non ama parlare della sua privacy e i motivi delle sue rotture passate sono sempre un taboo.

Tempo fa è stata al centro anche di una indiscrezione: si pensava che Anna flirtasse con il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ovvero Ignazio Moser.

Lei ha dato subito la smentita e ha riferito che era già impegnata in un’altra relazione.

Ed ecco che scopriamo chi è l’accompagnatore dell’attrice sulle spiagge greche. Si tratta del deejay Tommaso Cicchinelli.

Lui non è nuovo per Anna, infatti i due sono stati insieme dal 2016 al 2018, ma una brusca rottura li ha allontanati.

Adesso sembra essere tornato il sereno dal 2020, quindi la frequentazione va avanti nel segreto da più di un anno.

Ma proprio poche ore fa arriva l’annuncio del loro ricongiungimento. E’ proprio Anna che pubblica vari scatti in compagnia del fidanzato.

Gli scatti sono bollenti e sono stati fatti dai paparazzi. L’attrice in tono ironico scrive questa didascalia: “Ci siamo conosciuti da poco… nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati… E così vi presento Giò“.

Le foto sono scottanti: entrambi in costume, la situazione diventa bollente, ma non per il sole sulla spiaggia. Avvinghiati in mare in continuo contatto e con le labbra che non si staccano mai.

I fan sono impazziti: “Uno più fortunato di lui è difficile che mi venga in mente” scrive un fan geloso guardando gli scatti. C’è chi invece pensa che le Anna sapesse dei paparazzi sulla spiaggia. E chi invece non crede al loro amore e scrive “Tu e la Leotta ne cambiate uno al mese praticamente“.

Insomma, i fan non sono totalmente entusiasti di questa “nuova” coppia. Anna Safronick non sta a sentire e si gode la vacanza con Tommaso Cicchinelli.

L’attrice è in pausa con la sua carriera a causa della pandemia mondiale e ha deciso dei dedicare il suo tempo al fidanzato e a se stessa.

E’ possibile che il prossimo anno, la Safroncik appaia sul piccolo schermo, nel frattempo si lascia cullare dalla braccia del muscoloso Tommaso