Gemma Galgani sta per tradire Maria De Filippi. Sempre più insistenti le voci sulla sua partecipazione ad un nuovo programma Mediaset

Gemma Galgani è la dama indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Sono tanti gli anni in cui la torinese è alla ricerca dell’amore nel programma e sono in egual numero gli anni in cui Gemma litiga con l’opinionista Tina Cipollari.

La dama del programma ha acquistato tantissima notorietà grazie alla conduttrice Maria De Filippi.

Dovrebbe essere grata a lei ogni giorno ed invece potremmo vederla in vesti diverse tradendo così la presentatrice.

Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Gemma Galgani pronta a tradire Maria De Filippi

Nel prossimo autunno vedremo nuovamente Gemma Galgani al suo posto al Trono Over di Uomini e Donne, ma non solo.

Si vocifera che la dama torinese sia stata presa come concorrente del gioco di strategia La Talpa.

Il programma è in pausa da qualche anno, ma nella primavera 2022 è pronto a ripartire su una rete diversa, Canale 5.

Il gioco è difficile e stancante a livello mentale, perché l’obiettivo è quello di capire chi sia La Talpa, e a livello fisico: ad ogni diretta i concorrenti dovranno sfidarsi in prove sfiancanti.

Chissà se Gemma Galgani, ormai 71enne, deciderà di partecipare al format. Tra gli altri nomi che circolano sul web troviamo anche come possibile giocatore Cristiano Malgioglio e Pierluigi Pardo.

Ma non abbiamo ancora la certezza della sua scelta. Non è la prima volta che a Gemma viene chiesto di uscire dallo studio di Uomini e Donne per nuove prove.

Qualche anno fa era stata proposta come concorrente del Grande Fratello Vip, ma la dama torinese non proferì parola al riguardo.

Nell’indecisione delle scelte lavorative, Gemma Galgani si dà ai ritocchini

Il 29 agosto riominceranno le riprese del dating show di Uomini e Donne e Gemma Galgani è trepidante per l’avvenimento.

Da quando è finito il programma per la pausa estiva, Gemma non si è fatta più vedere tanto. E’ sempre attiva sui social, ma qualcosa è mancante.

La dama torinese continua a fare video di se stessa senza riprendere mai il suo viso.

Ha in serbo una grande sorpresa per i fan del programma: dopo essersi sottoposta ad un lifting nello scorso anno, Gemma si è rifatta il naso per ringiovanirsi.

Gemma Galgani si sta già preparando per la nuova stagione, ma deve fare delle valutazioni. Sicuramente, a La Talpa, non interessa il trucco e parrucco, ma la vera natura di una persona