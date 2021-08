Ex tronista di Uomini e Donne è al centro del gossip. Il motivo è la foto incriminante che sconvolge i followers rivelando un dettaglio sconosciuto.

Ex tronista di Uomini e Donne torna a far parlare di sé. Il dating show più amato dal pubblico a casa ha sempre qualche news per gli affezionatissimi fan della trasmissione. In fase di modifiche e rivoluzioni a Mediaset, c’è chi tra i concorrenti delle edizioni passate non riesce a stare lontano ai riflettori.

L’ex tronista di Uomini e Donne è al centro dell’attenzione. Ultimamente, diverse sono state le critiche rivolte al programma, specialmente a causa dell‘abbandono della dama storica che potrebbe lasciare il posto alla sua rivale, ma al momento ci sono altre questioni da trattare.

Emozioni, amore e illusioni sono il pane quotidiano per chi si lascia travolgere dai sentimenti e dalle uscite al di fuori del programma, le “esterne”, dei protagonisti di Uomini e Donne. Non sempre però le cose vanno per come dovrebbero, e i tronisti lo sanno.

L’amore a volte vince, e quando accade i concorrenti non tardano a mostrare tutta la verità della loro felicità, uno di questi è nello scatto in doccia che ha fatto tanto discutere.

Ex tronista di Uomini e Donne: la foto incriminata

Seguire le storie d’amore dei corteggiatori e tronisti, i protagonisti del programma pomeridiano di Canale 5 di Maria De Filippi, è uno dei passatempi più in voga per i telespettatori che non si sono persi una puntata. L’amore vince su tutto!

Ultimamente, uno degli opinionisti è stato al centro del gossip per un gesto che non è passato inosservato ai fan e che li ha sconvolti, ma gli scatti non finiscono qui. Tra le storie più apprezzate c’è quella del tronista Andrea Zelletta e la corteggiatrice Natalia Paragoni, innamorati più che mai condividono un momento di grande intimità. Ecco il post della fidanzata nel suo profilo Instagram ufficiale:

Andrea è immortalato di schiena mentre fa la doccia! Zelletta è un volto ormai familiare ai telespettatori perché ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, riscuotendo un certo successo per la sua simpatia e calma. Una calma soltanto apparente, perché è un ragazzo molto sensibile e tenace, infatti è arrivato quasi alla fine del programma. Natalia scatta la foto e scrive una dedica molto dolce:

“You’re something between a dream and a miracle”

Anche se è passato del tempo, ed un periodo sono stati lontani a causa del GF Vip, il duo si ama più che mai. Coppia salda e giovane, dimostrano a tutti che le avversità possono essere superate e che l’amore vero non ha fine. Con l’augurio di restare innamorati il più a lungo possibile, attendiamo le ultime modifiche del programma per la stagione autunnale.