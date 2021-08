Sei anche tu uno dei segni incapaci di lasciare? Scopriamolo subito con la classifica di oggi dell’oroscopo: quanto ci sai fare in amore?

Forse non te ne sei mai reso conto fino a questo istante o forse hai sempre avuto questa consapevolezza ma hai preferito fare finta di niente.

Di che cosa parliamo? Ma semplicemente di tutte quelle persone che piuttosto che porre termine ad una storia d’amore preferirebbero costruirsi un’intera nuova vita in un altro continente!

Anche se non ci hai mai fatto prima, è il caso di guardarti un poco in giro. Hai presente quell’amico rimasto fidanzato almeno un anno in più del dovuto perché non aveva il coraggio di mettere le cose in chiaro?

Oppure hai presente quando, invece di lasciare il tuo partner, hai cercato in ogni maniera di farti lasciare? Bene, allora se hai capito di quali situazioni stiamo parlando, la classifica di oggi dell’oroscopo non potrà far altro che esserti utile (o, quantomeno, familiare)!

I segni incapaci di lasciare: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ehi, non tutti sono bravi a lasciare nella vita: ci sono anche persone che non vedono l’ora di farsi lasciare e che “lavorano” in questo senso per ventiquattr’ore al giorno!

Di chi parliamo? Ah ma dei segni dell’oroscopo incapaci di lasciare in amore: non è che ci sei anche tu tra loro?

La classifica di oggi, infatti, vuole scoprire quali sono i segni zodiacali che tendono ad ignorare i problemi in amore, cercando di far finta che non ci siano.

Si tratta di persone che, piuttosto che porre termine ad un rapporto amoroso, preferiscono rimanere incastrati in una situazione che non li soddisfa per mesi o anni addirittura!

Conoscere la classifica dell’oroscopo a riguardo è fondamentale per la tua relazione. Non è che sei fidanzato o fidanzata proprio con uno di questi segni?

Scopriamo meglio perché questi segni non sono in grado di lasciare ed anche, soprattutto, quali sono i primi cinque.

Ecco la classifica dei segni incapaci di lasciare quando si tratta di storie d’amore: non è che ci sei anche tu in classifica, vero?

Vergine: quinto posto

Abituati come sono all’ordine ed alla perfezione, i nati sotto il segno della Vergine faticano veramente molto a lasciare.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, costruisce le sue storie come delle vere e proprie fiabe e non ha intenzione di “rovinarle” solo perché il rapporto diventa difficile!

La Vergine è un segno che lascia gli altri con estrema difficoltà: lo fa solo se è costretto o se metterete a repentaglio la sua reputazione!

Gemelli: quarto posto

Al quarto posto della classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Ehi, non abbiamo neanche bisogno di dirlo, ormai lo dovremmo sapere: sono i Gemelli i veri “maestri” del fare finta di niente dell’oroscopo!

Questo è un segno, infatti, che preferisce nascondere la testa sotto la sabbia piuttosto che affrontare i problemi. Figuriamoci se lascerebbe mai un partner, anche se tra di loro le cose vanno male da anni! I Gemelli sono persone testarde e cocciute, capaci di cambiare idea in un attimo: se vi hanno lasciato vuol dire che hanno trovato qualcos’altro o che hanno un piano ben preciso. Fate attenzione!

Toro: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni incapaci di lasciare in amore troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro.

Questo è un segno che fatica molto a porre fine alle sue storie d’amore anche se, incredibilmente, appena ne finisce una “casca” con tutte le scarpe direttamente in un’altra.

Ma come fanno? I nati sotto il segno del Toro riescono ad essere persone molto insicure quando si tratta d’amore. Finiscono per stare sempre con persone che sono il loro esatto contrario (aggressive e manipolatorie) e tra di loro si instaura sempre un rapporto decisamente poco semplice da sbrogliare.

Quello che è certo è che il Toro deve arrivare veramente al limite massimo per lasciare: e spesso l’asticella di questo limite massimo viene alzata in continuazione. Al Toro non piace proprio lasciare: preferisce che siano gli altri a fare il primo passo!

Leone: secondo posto

Il problema dei nati sotto il segno del Leone è che spesso scambiano lealtà per masochismo: questo li porta, spesso, a portare ad esasperazione situazioni che andrebbero chiuse con mesi di anticipo!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono persone veramente leali, che farebbero di tutto per il loro partner.

Questo “di tutto”, però, comprende purtroppo anche la completa cecità di fronte a problemi o situazioni al limite. Non si tratta di voler per forza soffrire: i nati sotto il segno del Leone sono convinti che “spazzando” tutti i problemi sotto il tappeto la vita sarà più semplice!

Sfortunatamente (o fortunatamente, chissà) la realtà non è così.

Il Leone, in ogni caso, non lascerà mai un’altra persona: aspetterà fino a quando non sarà l’altro a non farcela più, in modo da poter fare le sue recriminazioni senza sensi di colpa.

Per il Leone è sempre meglio essere lasciati piuttosto che lasciare: non vogliono la responsabilità di aver sbagliato e combatteranno fino alla fine per mantenere lo status quo!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni incapaci di lasciare

Al primo posto della nostra classifica, e non dovrebbe stupirci, troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Chi meglio di loro, infatti, è capace di far finta di niente riguardo una situazione dolorosa?

Ci dispiace dirvelo cari amici della Bilancia ma purtroppo è così: non avete nessuna voglia di terminare la vostra storia d’amore anche quando è palese che, ormai, non amate più!

La Bilancia, infatti, è un segno che teme particolarmente i cambiamenti a meno che prima non abbia una profonda e ben collaudata rete di sicurezza.

I nati sotto questo segno non lasciano mai. Aspettano che siano gli altri a fare il primo passo e nel frattempo rendono la vita di tutti un vero inferno!

Anche se non lo fanno sicuramente con cognizione di causa, i nati sotto il segno della Bilancia sono famosi per essere persone decisamente poco chiare. Soprattutto quando si tratta di affrontare le situazioni di petto.

Non si prenderanno mai la responsabilità di chiudere una storia d’amore: sono troppo insicuri e troppo poco coraggiosi per farlo!