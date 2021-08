Test: scegli un agrume e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda un alimento molto utilizzato nelle cucine italiane: gli agrumi. Scopri la tua vera personalità con il test di oggi

Esistono tanti tipi di agrumi. Molti di essi vengono utilizzati nelle case degli italiani, ma anche nelle cucine dei ristoranti più pregiati. Si tratta di piante coltivate che appartengono al genere Citrus della sottofamiglia Aurantioideae e i loro frutti. Ce ne sono molti e quasi tutti molto comuni nella dieta mediterranea.

Soprattutto in Sicilia, infatti, è possibile trovare arance e limoni di primissima qualità. Sono molto noti anche i limoni di Sorrento, che permettono alle aziende locali di diffondere in tutto il mondo il famoso limoncello, tipico liquore dolce prodotto nella costiera sorrentina da diversi secoli. Si tratta di un liquore conosciuto in tutto il mondo.

Non tutti sanno, però, che gli agrumi possono servire anche a scoprire la personalità di una persona. In base all’agrume preferito, infatti, è possibile scoprire alcuni aspetti più nascosti del tuo carattere. Si tratta di quelle piccole sfumature delle quali, forse, non ti sei mai accorto o che hai sempre rigettato, almeno fino ad oggi.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Test: qual è il tuo agrume preferito?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono i quattro agrumi più conosciuti. Tu dovrai scegliere il tuo preferito. Lasciati guidare dall’istinto, prova a non pensarci troppo e non andare a sbirciare le soluzioni del test. Non devi perdere tempo, fai la tua scelta in pochi secondi, si tratta dei tuoi gusti personali.

Una volta effettuata la scelta, scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test di oggi. Troverai quattro profili personalizzati. Ad ogni profilo è abbinata una personalità diversa. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno conoscevi fino ad oggi. Quale agrume scegli tra arancia, mandarino, limone e pompelmo?

Le soluzioni del test: hai scelto l’arancia

Il tuo agrume preferito è l’arancia? Questa è decisamente un’ottima scelta perché questo agrume può essere mangiato in diversi modi. C’è chi preferisce una bella premuta a colazione e chi, invece, ne mangia volentieri qualche spicchio dopo pranzo. Questo agrume è originario della Cina ed è arrivato in Europa nel corso del XIV secolo.

È ricco di vitamina C, potassio e fibre ed è presente in diverse diete. Se hai scelto l’arancia, questo vuol dire che sei una persona in grado di ascoltare gli altri. Fai attenzione a tutto ciò che ti circonda, provi sempre a renderti utile e sei sempre disponibile quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Il tuo supporto risulta spesso prezioso ed è molto apprezzato dalle altre persone.

Hai scelto il mandarino

Il tuo agrume preferito è il mandarino? Anche questa è una scelta eccellente. I mandarini hanno una grande carica di vitamina C, sono particolarmente facili da digerire e ne esistono diverse varietà. C’è il mandarino cinese, il mandarino cleopatra, il tangerino, il king, senza dimenticare il mandarancio, la clementina e il mapo. Un agrume che fa molto bene alla salute, consigliato da diversi medici.

Se hai scelto proprio il mandarino, questo vuol dire che sei una persona che ama offrire agli altri la propria sincerità. Se vieni interpellato, riesci sempre ad essere schietto e onesto. I tuoi consigli vengono sempre apprezzati anche se, ogni tanto, la troppa schiettezza può infastidire qualcuno, soprattutto chi non ti conosce così bene.

Le soluzioni del test: hai scelto il limone

Il tuo agrume preferito è il limone? Probabilmente si tratta dell’agrume più conosciuto e diffuso. I limoni hanno ottime qualità depurative, aiutano a mantenersi in forma e favoriscono la digestione. Questi agrumi sono presenti in molte diete mediterranee perché hanno molti benefici positivi, possono essere utilizzati sia per cibi dolci che salati.

Se hai scelto proprio il limone, questo vuol dire che sei una persona generosa ma non molto predisposta all’ascolto. Sei un po’ troppo frettoloso e, per questo motivo, la tua ansia di impedisce di essere un buon consigliere. Hai sempre tante idee, purtroppo fai fatica a portarle tutte a termine perché vai in crisi quando qualcosa non va per il verso giusto.

Hai scelto il pompelmo

Il tuo agrume preferito è il pompelmo? È molto probabile che sia un prodotto ibrido, nato alcuni secoli fa. Potrebbe essere un mix tra l’arancio dolce e il pomelo, ma non ci sono teorie precise sulla nascita di questo agrume. È molto diffuso soprattutto nell’Italia meridionale, in particolare nella provincia di Catania.

Se hai scelto proprio il pompelmo, vuol dire che sei una persona che prova sempre ad essere unica nel suo genere. Non ti piace risultare banale, vai in crisi quando qualcuno prova ad imitarti. Se c’è qualcuno che veste con i tuoi stessi colori, corri subito a casa a cambiarti. Questo aspetto del tuo carattere potrebbe spaventare chi ti conosce meno. Al contrario, le persone che ti vogliono bene ti seguono in tutto ciò che fai e si divertono molto a passare del tempo con te.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale agrume hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!