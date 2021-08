Fumata bianca per Signorini: tre sorelle mozzafiato al Grande Fratello Vip

Signorini è imbattibile, quando sceglie il cast dei concorrenti non lo ferma nessuno! Al Grande Fratello Vip 6 arriva un trio d’eccezione, Reali novità!

Signorini è più carico che mai: nuovi vipponi in vista! Grande Fratello Vip ritorna per la sesta edizione più in fibrillazione che mai. Cast, opinionisti e nuove sfide sono in fase di preparazione per rendere la prossima edizione più travolgente che mai!

Signorini ha il primato di aver condotto l’edizione del Grande Fratello Vip più longeva. Causa pandemia di coronavirus che costringeva tutti a rispettare le restrizioni restando in casa, ma anche per aver adottato delle buone dinamiche per quanto concerne le scelte di produzione e televisive. Il conduttore ha segnato dei grossi risultati in fattore di share.

Tutti vogliono partecipare al programma, perché solo chi sta dentro la casa può vivere al 100% tutte le emozioni del percorso. Infatti, tra i vip ce n’è uno che ha fatto un accorato appello proprio per essere inserito nel cast della prossima stagione, sbalordendo tutti quando hanno scoperto di chi si tratta.

Di concorrenti ce ne sono diversi confermati, ma fresca arriva la notizia di un trio di sorelle che nessuno si sarebbe aspettato, i fan sono impazziti.

Signorini fa centro: trio di sorelle al Grande Fratello Vip!

Signorini sceglie per il Grande Fratello Vip 6, un cast da fare paura. Non sempre però i concorrenti sono apprezzati, infatti uno di questi è stato fonte di critiche perché scelto dal conduttore, proprio perché molto criticato, ma ci sono altre novità.

Il trio in arrivo è tutto reale, si sta parlando delle sorelle facenti parte della Dinastia Hailè Selassiè: Jessica, Clarissa e Lucrezia!

Chi sono le tre sorelle? Figlie dell’ultimo Imperatore di Etiopia, deposto nel 1974, Negus Neghesti. Le sorelle sono delle principesse moderne, vanno molto fiere del loro titolo. Infatti le stesse hanno dichiarato recentemente che anche i Savoia, sono dei reali al 100%. Possono anche essere stati deposti, ma il titolo resta e si tramanda nelle generazioni.

Hanno anche un fratello che si chiama Christian noto per la sua relazione con il costumista Giovanni Ciacci, quindi questa famiglia reale non è del tutto sconosciuta nel panorama televisivo. Nello specifico, Jessica, classe 1996, ha già partecipato a Riccanza, un reality che l’ha resa nota al pubblico dei più giovani, andato in onda tra il 2017 e il 2018.

Le novità sono in continuo aggiornamento, nel frattempo non resta che aspettare e andare a caccia di Vip per l’amato Alfonso, se ne vedranno delle belle al GF 6!