Dramma a Masterchef: morta la star più amata del talent

Ex concorrente di Masterchef è morta stanotte. Ecco cosa è successo

Masterchef è il talent show più difficile dedicato alla cucina. Aspiranti cuochi superano ardue prove nella bollente cucina per diventare cuochi degni delle migliore brigate.

I giudici sono esilaranti: nell’ultima edizione il trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli è stato ironico, ma anche serio sui suggerimenti e mansioni nelle prove.

Leggi anche –> Ricordate Aquila, vincitore di Masterchef? Le sorelle sono da copertina, belle da togliere il fiato

- Advertisement -

Come in ogni talent, il telespettatore si affeziona al concorrente sia per la bravura culinaria, sia per la indole e la simpatia.

E’ proprio per questo che molti fan del programma rimaranno male alla notizia arrivata oggi: è venuta a mancare una partecipante molto amata.

Vediamo chi è e cosa è successo

Anna Martelli: la concorrente di Masterchef, nonché più anziana dello show, è morta

Anna Martelli, ex infermiera in pensione che venne chiamata “La nonna”, è venuta a mancare proprio stanotte. La signora partecipò a Masterchef 8 a 72 anni.

Arrivata sorridente, determinata e con una camminata molto pacata, Anna aveva una missione: “Dimostrare ai miei coetanei che dopo la tempesta arriva sempre la quiete e che dopo ogni caduta, ci si rialza più forti di prima“.

La signora Martelli ha stupito i giudici per la sua fragilità fisica in contrasto con tanto carattere.

Leggi anche –> Francesco Aquila e il retroscena su Masterchef: “A un certo punto volevo chiudere”

La notizia della perdita arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Masterchef che scrive: “E’ con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di Masterchef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste“.

Quest’ultimo, di 9 anni più grande di lei, era morto nel 2016 a causa di una brutta malattia. Anna, rimasta molto male, non lo ha mai dimenticato; anche nelle prove l’ex marito era sempre con lei.

“Era lì accanto a me anche quando Cannavacciulo mi ha dato il grembiule: non potevo crederci” raccontava la signora Martelli.

Ogni piatto preparato nella cucina era dedicato totalmente al marito e adesso possono gustare insieme per l’eternità le prelibatezze preparate da Anna Martelli.