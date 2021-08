Ecco come sta Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici. E’ veramente sexy

Sabrina Ghio è la ballerina di Amici di Maria De Filippi dell’edizione del 2004. L’effervescente Sabrina guadagnò il secondo posto contro Leon.

Finita la passione per la danza, ha deciso di tornare a studiare e si è dedicata a Social Media Marketing e influencer. Inoltre ha dato al mondo sua figlia di nome Penelope, avuta dal matrimonio con Federico Manzolli.

Concluso in una separazione, Sabrina ha poi ottenuto il ruolo di tronista a Uomini e Donne con l’obbiettivo di trovare qualcuno che amasse sia lei che sua figlia. Ma all’ex ballerina è andata male: la sua scelta rispose di no alla proposta di uscire insieme.

Ma la vera domanda è: cosa fa adesso Sabrina Ghio? Come sta? La risposta è che l’ex ballerina di Amici è quasi irriconoscibile, ma sempre bellissima. Guardiamola insieme

Sabrina Ghio: da ballerina di Amici a influencer

Sabrina Ghio si trova adesso in vacanza in Sardegna, ma è in Puglia che ha il ricordo più bello. Lì proprio pochi giorni fa, l’ex ballerina ha ricevuto una proposta di matrimonio a cui lei ha risposto sì.

Il futuro marito è Carlo Negri, ma al contrario della sposa, ci tiene molto alla sua privacy. Dalla sua pagina Instagram è evidente che abbia un alto tenore di vita, con foto a Dubai, Mykonos e Costa Smeralda.

Ecco quindi uno dei primi cambiamenti di Sabrina Ghio, ma non è tutto. Diciamo che l’ex ballerina ha qualche curva in più…

Dai tempi di Amici, Sabrina si è rifatta il seno, le labbra e si aiuta con qualche punturina di lifting. Forse per qualcuno è esagerata, ma la sua bellezza rimane una costante.

Sabrina è proprio bella e sexy. Continua ad avere un fisico scolpito nonostante 36 anni ed aver avuto una bambina. Pancia piatta, addominale e gambe che anche le 18enni invidiano.

Ma è arrivata anche una brutta notizia per la futura sposa: ha scoperto da qualche mese di un tumore.

Sabrina, dopo i dovuti test, lo ha scoperto e ha iniziato a monitorarlo insieme al medico. Non dovrebbe essere nulla di grave, visto che l’operazione di prelievo del tumore è stata già affrontata, ma sicuramente la paura è stata tanta e deve continuare a tenerlo d’occhio.

Una cosa rimane costante in Sabrina dai tempi di Amici ad ora: il suo perenne e perfetto sorriso.

Ne ha dovute affrontare tante nella vita: il secondo posto, la fine di un matrimonio, il no di Uomini e Donne, un tumore. Ma Sabrina Ghio ha sempre risposto alle batoste ridendo e sembra che le cose stiano girando per il verso giusto.