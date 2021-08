Nuovo nascituro in casa Rai: la star diventa mamma per la prima volta ed è entusiasta

Ecco una bellissima notizia! Una star della Rai ha appena dato al mondo il primo figlio. Tutto è andato per il meglio e adesso non e più solo una show girl, ma anche mamma.

Vediamo insieme di chi si tratta

Mia Ceran, conduttrice della Rai, mamma per la prima volta

La 34enne Mia Ceran è la conduttrice di Quelli che il calcio al fianco del duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Proprio il 18 aprile scorso aveva comunicato in diretta Rai di essere in dolce attesa e la pancia è cresciuta insieme ai telespettatori.

- Advertisement -

Poche ore fa, Mia ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver partorito Bruno Romeo di 4350 grammi.

Tutto è andato per il verso giusto e la conduttrice racconta la sua esperienza: “Sembra di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti“. Sono queste le parole che accompagnano la foto del primogenito: due piccoli piedi sbucano da una tutina bianco e celeste.

Leggi anche –> Carlo Conti ha deciso: l’annuncio ufficiale cambia tutto in Rai

Bruno Romeo è nato dall’amore tra Mia e al manager della Diesel Federico Ferrari. Il sentimento è iniziato quando la Ceran si è mollata con il giornalista Malcom Pagani, figlio di Barbara Alberti con cui aveva un forte legame e Amedeo Pagani.

Molti fan erroneamente hanno pensato che il figlio fosse dell’ex fidanzato Malcom visto che Mia, che tiene alla sua privacy, non aveva annunciato che la relazione fosse finita.

Ma il malinteso è stato spiegato con un post della conduttrice su Instagram che mostrava la quasi mamma, il fidanzato Federico e il cane Tito accoccolati insieme.

Leggi anche –> Cristina Chiabotto è diventata mamma! L’annuncio sui social e le difficoltà della sua gravidanza

I fan sono in visibilio e sono entusiasti per il nuovo nascituro: molti danno il benvenuto a Bruno Romeo e esultano insieme alla mamma.

Non c’è competizione per le casate Rai, Mediaset, ecc. e conduttori e show girl di ogni canale esprimono le congratulazioni a Mia.

La fatica è stata tanta ma il gioco ne è valso la candela. Adesso la famiglia si è allargata e Mia Ceran ha di fronte a se una grande prova che le riempirà il cuore: fare la mamma