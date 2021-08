Harry e Megan sono tornati al centro del ciclone. I Duchi del Sussex sono stati protagonisti di critiche per un gesto compiuto dalla Duchessa in diretta online.

Harry e Megan sono i reali, o meglio gli ex reali, più chiacchierati degli ultimi tempi. Protagonisti di un amore impossibile, reale lui, persona comune lei, seppur famosa in quanto attrice, ma con un diverso colore di pelle, hanno rivoluzionato le cose: niente a Palazzo è più come prima. Le persone non si giudicano per queste caratteristiche, vanno rispettate sempre, ma a Windsor questi aspetti per la loro portata rivoluzionaria sono stati molto difficili da gestire. Ultimamente, la cognata Kate Middleton è stata al centro di polemiche a causa di sue recenti rivelazioni, ma le novità non terminano qui.

Harry e Megan sono innamorati, e l’amore li rende sempre più forti e uniti. Niente li potrà separare, in nome del sentimento che li lega, stanno portando avanti dei progetti di grande interesse e portata umanitaria. Da sempre impegnati nel volontariato, Megan decide di avviare l’iniziativa 40×40.

L’iniziativa è fatta per tutte quelle donne che a causa della pandemia di coronavirus hanno vissuto ulteriori discriminazioni e difficoltà in ambito economico e lavorativo. L’evento è stato annunciato in concomitanza al 40° compleanno della Markle, lo scorso 4 agosto. La stessa ha chiamato l’attrice Melissa McCarthy, che compare nel video criticato, affermando le seguenti parole:

“In occasione del mio 40esimo giro intorno al sole, mi sono chiesta: “cosa succederebbe se tutti dedicassimo 40 minuti ad aiutare qualcun altro o a fare da mentore a una persona che ha bisogno? e poi cosa succederebbe se chiedessimo ai nostri amici di fare lo stesso?”

Queste sono le profonde parole della Duchessa che vuole aiutare chi ha bisogno, ma il suo gesto non è andato a buon fine, il video testimonia tutto, soprattutto la decadenza del Principe Harry.

Harry sbeffeggiato da Megan? Ecco la verità

L’amore vince su tutto, ma gestire problemi reali significa avere grosse responsabilità che non sempre si risolvono presto. Harry e Megan si amano tantissimo, hanno due figli Archie e Lilibet Diana, e sono sicuri della direzione che stanno intraprendendo in seguito alle loro scelte che li hanno portati sempre più lontani dalla Royal Family.

William e Kate non tardano a farsi sentire. Diversi sono stati gli episodi che hanno fatto discutere, il fratello è stato recentemente protagonista di polemiche a causa di azioni razziste indicando indirettamente il suo messaggio alla cognata, niente è stato confermato ma le parole sono state molto dure.

Questa volta però Megan sembra aver messo in ridicolo il Principe Harry, per un video che è sul web e che potrebbe danneggiare la figura dell’ex reale figlio dell’amatissima Lady Diana. Ecco il video:

Il video in questione metterebbe in ridicolo Harry perché intento a fare il giocoliere! Sembra una beffa, da reale che ride per i giullari, a ruoli invertiti. Cosa penseranno gli altri membri della Royal Family? In ogni caso, il punto della disfatta risiede anche in altro.

Il progetto 40×40 di Megan non è andato a buon fine. L’attrice aveva chiesto di scrivere dei versi per sostenerlo, ma sono arrivati le poesie di poco più di 200 persone, rendendo l’iniziativa un completo fallimento. Inoltre, a peggiorare la situazione è stato il voler omaggiare il tè inglese delle cinque da parte delle due dirette interessate del video, risultando però fin troppo ironiche. Una burla che forse fatta in buona fede, non si è conclusa positivamente per il progetto.

I britannici forse potrebbero aver mal visto le intenzioni di questo gesto, non garantendo così un buon risultato.