Harry, in arrivo una novità che spaventa la Royal Family

Ancora polemiche intorno alla Famiglia Reale britannica. La prossima mossa del principe Harry spaventa i reali inglesi: ecco tutti i dettagli

Non si placano le polemiche intorno alla Famiglia Reale inglese. Ogni giorno escono fuori notizie fresche che riguardano questo argomento. La lotta intestina tra Harry e i suoi parenti britannici, con la complicità della moglie Meghan Markle, non vuole proprio fermarsi. E ogni giorno assistiamo ad un nuovo episodio di questa vicenda.

Harry ha recentemente incontrato suo fratello William in occasione dell’inaugurazione di una statua dedicata a loro madre Diana Spencer, per onorare il sessantesimo compleanno dell’ex moglie di Carlo, morta tragicamente a Parigi in un incidente stradale avvenuto il 31 agosto 1997, mentre provava a sfuggire dall’assalto dei paparazzi.

Prima di questo incontro molte persone avevano sperato in una sorta di riavvicinamento tra Harry e suo fratello. Pare invece che non sia andata proprio così. I due fratelli sono apparsi freddi e distaccati, hanno scambiato alcune parole ma non c’è stata nessuna pace tra i due. In occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a Diana Spencer era presente solo Harry, mentre sua moglie Meghan è rimasta in California.

Proprio il loro trasferimento negli Stati Uniti d’America, precisamente nella contea di Santa Barbara, ha suscitato molte polemiche. Pare che i reali britannici non abbiano preso bene l’allontanamento di Harry e Meghan, dopo un breve periodo vissuto in Gran Bretagna. Ma adesso c’è una nuova polemica in arrivo e il ‘colpevole’ sarebbe Harry. Vediamo insieme cosa ha in mente il duca di Sussex e perché la Famiglia Reale inglese è così preoccupata.

Harry, in arrivo quattro libri. Uno dopo la scomparsa di sua nonna

Harry d’Inghilterra è pronto a pubblicare quattro libri. Ha annunciato di voler pubblicare a breve una biografia, che sta scrivendo insieme a J.R. Moehringer, premio Pulitzer nel 2000, che lo assisterà come ghost writer. L’autobiografia di Harry d’Inghilterra sarà pubblicata dalla Penguin Random House, una storica casa editrice statunitense.

Il principe avrebbe un accordo per scrivere un totale di quattro libri, il secondo dei quali sarà pubblicato soltanto dopo la morte della Regina Elisabetta. Proprio quest’ultimo libro sarebbe motivo di preoccupazione all’interno della Royal Family a causa del suo possibile contenuto, che Harry non ha mai voluto anticipare e che, per il momento, non è ancora noto.

Il pensiero che possa contenere elementi scandalosi (o considerati di cattivo gusto) sulle vicende della Famiglia Reale, ovviamente, fa preoccupare molto i parenti britannici del duca di Sussex. L’annuncio della pubblicazione di questi libri non è piaciuto ai reali inglesi, che non hanno condiviso nemmeno la scelta di Harry di farsi affiancare da J.R. Moehringer.

Nella sua autobiografia Harry dovrebbe condividere le sue esperienze vissute all’interno della Royal Family. Ci saranno le avventure e le sconfitte, ma anche le lezioni di vita che hanno contribuito a formare la sua personalità. Il libro racconterà anche l’infanzia del principe Harry, compresa la sua dedizione al servizio pubblico, gli obblighi militari e la gioia di diventare marito e poi padre. Gli introiti dovrebbero andare in beneficenza.

L’accordo editoriale

Come abbiamo già detto, Harry sta per pubblicare quattro libri. Il primo, edito dalla Penguin Random House, sarà un’autobiografia. Sarà pubblicato in occasione del giubileo di platino della Regina Elisabetta, che nel 2022 festeggerà i settanta anni di regno. Ad aiutare il principe sarà J.R. Moehringer, premio Pulitzer nel 2000, che lo assisterà come ghost writer.

Un secondo libro sarà pubblicato, invece, dopo la morte della Regina Elisabetta. Non si conosce ancora il contenuto di questa opera. Un terzo libro sarà scritto da Meghan Markle, che scriverà una guida al benessere. Al momento non si conosce ancora il contenuto del quarto libro. Non si sa nemmeno chi sarà l’autore di quest’ultima opera e quando sarà pubblicata.

L’accordo con le case editrici è stato molto redditizio: il duca si Sussex ha raccolto i fondi attraverso un’asta, la quale aveva come base di partenza la cifra di 18 milioni di sterline, circa 21 milioni di euro. Alla fine l’accordo è stato strappato per una cifra vicina ai 29 milioni di sterline, circa 34 milioni di euro. Questi soldi dovrebbero andare totalmente in beneficenza.

Il Daily Mail ha scritto che Harry avrebbe condotto le negoziazioni per questo accordo editoriale direttamente dalla sua residenza di Montecito, in California. Due case editrici avrebbero partecipato all’asta attraverso una videocall, altre due, invece, avrebbero mandato direttamente delle persone negli Stati Uniti. Pare che Harry abbia utilizzato un’attitudine da “prendere o lasciare” e che abbia sempre mantenuto un modo di trattare freddo e cortese, come da abitudine inglese.