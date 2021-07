Lutto nel mondo della musica: si è spento a soli 46 anni

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di uno degli idoli del rock. La sua band aveva già perso un altro componente

Arrivano brutte notizie dagli Stati Uniti per i fan del rock e dell’heavy metal. Si è spento nella giornata di lunedì, infatti, Joey Jordison, uno dei leader e membro fondatore degli Slipknot.

Ennesimo lutto nel mondo della musica, quindi: il batterista aveva solo 46 anni e se ne è andato pacificamente nel sonno, almeno secondo quanto riportato dai familiari più stretti ai media statunitensi.

Joey era malato da tempo di mielite trasversa, una forma immuno-mediata di sclerosi multipla. Tempo fa l’artista aveva dichiarato che non riusciva più a camminare e che aveva dovuto seguire un lungo e faticoso periodo di riabilitazione. Inoltre aveva invitato tutti coloro che soffrivano di questo problema a parlarne e a fare “coming out”, anche se non è ancora chiaro se questa sia stata la causa del suo decesso.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: RAFFAELLA CARRÀ, STESSO DESTINO DELLA MADRE: L’AGGHIACCIANTE DETTAGLIO

Lutto nella musica: morto a 46 anni Joey Jordison, seconda perdita per gli Slipknot

Jordison, insieme agli amici Shawn Crahan e Paul Gray aveva fondato nel 1995 gli Slipknot, band diventata famosa non solo per le sue canzoni ma anche e soprattutto per le loro esibizioni pittoresche.

I tre artisti, infatti, erano soliti esibirsi negli show con delle maschere particolari. Lo stesso Joey spesso indossava una maschera con dei tagli sul volto e a volte veniva accompagnata da una corona di spine, come a simboleggiare un “Cristo rock”.

La band aveva già perso un altro membro fondatore nel 2010. Paul Gray, noto al pubblico per indossare la maschera del serial killer Hannibal Lecter, era stato trovato morto in un hotel per un’overdose di morfina e fentanyl.

LEGGI ANCHE: MORTE MICHELE MERLO: IL GESTO DI MARIA DE FILIPPI FUORI DALLE TELECAMERE

Il gruppo, durante la lunga carriera, ha fatto successo con brani come “People=Shit” e “The Eretic Anthem”, mentre nel 2008 con l’album “All Hope Is Gone” aveva raggiunto il primo posto nelle classifiche di Canada, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.