Curioso di scoprire se tu od il tuo partner vi trovate nella classifica dei segni zodiacali più anaffettivi dello zodiaco? Te lo sveliamo noi con la classifica di oggi dell’oroscopo. Pronto a scoprirlo?

Ci sono persone che non solo non riescono a mostrare i propri sentimenti ma che… in realtà proprio non ne hanno!

Ti è mai capitato di conoscere qualcuno che non ha mai avuto problemi dopo essersi lasciato con l’ex o che non si preoccupa di litigare con gli amici?

Bene, potresti avere tra le mani un vero e proprio anaffettivo.

Ah, non ti sei mai fatto una domanda del genere? Non ti incuriosiscono i sentimenti, non ti sembra che facciano parte della tua vita?

Ehi, aspetta un attimo… ma non è che sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

I segni zodiacali più anaffettivi dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Sempre meglio sapere con chi abbiamo a che fare, soprattutto se sono persone che diventeranno i nostri migliori amici, i nostri partner o, semplicemente, i nostri colleghi a lavoro.

Di chi parliamo? Ah, ma di tutte quelle persone che, e lo scopriamo troppo tardi, sono dei veri anaffettivi!

- Advertisement -

Le persone anaffettive, per definizione, sono quelle che “non provano” sentimenti o che, in ogni caso, non li provano verso gli altri.

Sì, magari sentono delle vaghe simpatie od hanno dei sentimenti per qualcuno che gli piace: ma mai troppo forti e, soprattutto, mai che possano incidere veramente sul loro stile di vita.

LEGGI ANCHE –> I cinque segni dello zodiaco incapaci di lasciare: meglio controllare se c’è il tuo partner tra loro!

Se hai il dubbio che un tuo amico o, addirittura, il tuo partner possano essere anaffettivi, oggi abbiamo pensato di stilare la classifica dei segni zodiacali che lo sono di più.

Ehi, non ti offendere: dopotutto si tratta solo di quello che hanno elencato stelle e pianeti. Non è colpa nostra se finisci in questa classifica!

Scopriamo subito le prime cinque posizioni (sperando che non ci sia tu e neanche qualcuno a cui vuoi veramente bene!).

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno possono essere veramente anaffettivi (quando vogliono). Questo segno è uno di quelli a cui i sentimenti o le “smancerie” (come le chiamano loro) proprio non interessano!

Il Capricorno è un segno che tiene particolarmente alla sua stabilità d’animo ed emotiva e proprio per questo cerca in tutti i modi di mantenersi “tranquillo“.

Per lui, i sentimenti, sono un vero e proprio impiccio che lo obbligano a confrontarsi con parti della sua anima che preferirebbe non vedere. Gli basta un poco d’amore, però, per sciogliersi come neve al sole!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete, almeno sotto questo punto di vista, sono veramente strani. Passano mesi o anni, addirittura, ad elemosinare attenzioni e sentimenti dalle persone sbagliate, salvo poi rendersi conto che lo fanno perché… sono sicuri di non ricevere affetto!

L’Ariete è un segno estremamente indipendente che però, a causa delle pressioni sociali, fatica a credersi anaffettivo. Peccato che lo siano e senza remore!

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone estremamente anaffettive: per loro i sentimenti degli altri contano meno di zero!

LEGGI ANCHE –> Sei un vero duro? Allora sarai sicuramente nella classifica dei segni più resistenti dello zodiaco

Scorpione: terzo posto

I nati sotto il segno dello Scorpione, per quanto abbiano un senso dell’onore e dei sentimenti molto sviluppato, sono in realtà molto anaffettivi.

Non si tratta tanto del fatto che vogliano ferire qualcuno quanto di avere delle priorità ben precise e dettagliate, che non vogliono mettere al secondo posto.

I sentimenti, nella loro lista di priorità, non sono mai in classifica: neanche per sbaglio!

Per lo Scorpione la cosa più importante è realizzarsi e realizzare concretamente qualcosa attraverso il proprio lavoro.

Non c’è persona più importante di loro: sono gli Scorpione stessi a mettersi al primo posto, perché sanno (o immaginano) quanto gli altri dipendano da loro!

Per lo Scorpione i sentimenti possono essere solo un impiccio: si lasciano andare all’amore ed all’affetto solo quando sono estremamente sicuri e mai un secondo prima.

Gemelli: secondo posto

Incredibile ma vero, i Gemelli sono al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più anaffettivi di tutto l’oroscopo.

Qual è il motivo? Ma semplicemente che i nati sotto il segno dei Gemelli hanno due modalità: o sentono tutti i sentimenti del mondo oppure non ne sentono neanche uno.

Sono veramente difficili da “individuare“!

Molto spesso, però, i Gemelli in realtà sono decisamente personalità anaffettive che cercano di mascherare la propria mancanza di sentimenti… rendendo la vita impossibile agli altri!

Un giorno dichiarano di amarvi alla follia solo che poi spariscono e per tre mesi non li vedete più. Un altro giorno sostengono di volervi sposare ma, in capo ad una settimana, si sono fidanzati con uno sconosciuto e sono partiti con loro per l’altro capo del mondo.

Ma perché si comportano così?

Semplice! I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone decisamente anaffettive che non sanno bene cosa vogliono anche se la società li ha “convinti” che per essere normali debbono avere dei rapporti sociali per forza di cose.

I Gemelli vivrebbero sicuramente meglio se ammettessero di non sapere cosa vogliono e di voler vivere seguendo il loro istinto ed impulso. Sfortunatamente, la maggior parte delle volte, a pagare le conseguenze delle loro azioni sono le persone che gli stanno vicino che, spesso, anaffettive non sono per niente!

LEGGI ANCHE –> Il tuo “terzo occhio” è aperto? Scopriamo se sei uno dei segni più consapevoli dello zodiaco!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più anaffettivi di tutto l’oroscopo

Infine, al primo posto della classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine. Inutile rimanere stupiti: sapevate benissimo che vi sareste trovati in alto in questa classifica cari amici della Vergine!

La Vergine, infatti, è un segno decisamente anaffettivo: sono troppo pragmatici, precisi e concreti per provare troppi sentimenti tutti insieme!

Chi è nato sotto questo, dunque, finisce per mettere al primo posto nella sua lista di priorità moltissime cose decisamente “poco” importanti.

Magari si tratta di avere una casa perfetta, con tutti gli strumenti e gli oggetti all’ultimo grido. Oppure preferiscono pensare al lavoro o a migliorare il proprio fisico o la propria personalità: i sentimenti, soprattutto quelli degli altri non li interessano proprio!

La Vergine è fatta così: pensa principalmente alla perfezione e ad avere tutto in ordine. I sentimenti, così confusi e confusionari, che portano caos e sconvolgono i piani non fanno proprio per loro.

Anche le loro storie d’amore sono pensate “al millimetro” e proprio perché sono “utili”: la Vergine è decisamente anaffettiva quindi meglio fare attenzione!