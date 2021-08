Scopriamo subito se sei uno dei cinque segni più resistenti di tutto lo zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo. Sei tra i primi cinque?

Quanto credi di essere in grado di “resistere” di fronte alle difficoltà della vita? La classifica di oggi dell’oroscopo ci indicherà tutti quei segni che hanno una vera e propria corazza, con la quale affrontano a muso duro qualsiasi situazione.

Come fare a capire, infatti, quali sono le persone alle quali ci possiamo appoggiare in ogni momento? E come fare a capire se, senza rendercene conto, siamo proprio noi le persone alle quali gli altri si appoggiano senza avere più paura?

Ce lo spiega l’oroscopo, dai (ormai dovresti averlo capito!).

I segni più resistenti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ehi, no, posa immediatamente quel bilanciere e smettila di cercare di sollevare il divano con una mano sola.

No, non correre una maratona senza aver neanche fatto un solo giorno di allenamento e assolutamente no, non scalare quella montagna senza neanche l’equipaggiamento giusto.

La resistenza di cui parliamo oggi non è quella fisica ma quella mentale!

La vita, infatti, ci mette di fronte a determinate scelte e situazioni che sono decisamente pesanti da affrontare molto più spesso di quanto non ci metta davanti una montagna (letteralmente).

Oggi abbiamo deciso di svelare quali siano i cinque segni dell’oroscopo che sono i più resistenti di tutti e che non hanno veramente paura di niente.

Chissà se non ci sei anche tu in questa classifica (e magari non te ne sei mai reso conto) oppure non ci sia il tuo partner?

Scopriamolo subito: ecco la classifica dei segni più resistenti dello zodiaco!

Cancro: quinto posto

Anche se sono persone generalmente dolci e poco inclini alla “guerra“, i nati sotto il segno del Cancro sono veramente molto resistenti.

Il Cancro, infatti, ha un tipo di resistenza dato da una forza mentale non indifferente: non si arrendono di fronte a nulla e sono sempre in grado di fare “un passo in più”.

D’altro canto, però, questo segno soffre particolarmente la sua “resistenza” e spesso ha bisogno di momenti in cui possa staccare e stare da solo con sé stesso.

Insomma: il Cancro è un resistente “dolce“. Meglio non provocarlo!

Sagittario: quarto posto

Anche se non ce lo saremmo mai aspettati, i nati sotto il segno del Sagittario possono essere veramente resistenti.

Questa loro caratteristica non si vede subito anche perché il Sagittario è uno di quei segni capace di sopportare e resistere in silenzio anche per anni.

Il sacrificio (o più sacrifici) del Sagittario verranno fuori solo per un caso fortuito: da loro non sentirete mai una parola riguardo le loro sofferenze od i loro problemi!

I nati sotto il segno del Sagittario sono veri combattenti e amici leali ai quali potrete appoggiarvi in qualsiasi momento della vostra vita.

Scorpione: terzo posto

I nati sotto il segno dello Scorpione sono veramente resistenti: però potevamo aspettarcelo, non è vero?

Chi è nato sotto questo segno ha una singolare capacità di resistenza che viene messa alla prova numerose volte nel corso della sua vita.

Lo Scorpione, infatti, ha una personalità decisamente da leader e dalla quale gli altri sono attratti irresistibilmente. Per questo motivo, quindi, i nati sotto il segno dello Scorpione sviluppano abbastanza velocemente una resistenza alle paure veramente molto alta.

Sono capaci di essere delle vere e proprie rocce ed affrontare tutto senza paura: potremmo prendere esempio da loro!

Ariete: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Potrebbe sembrarci strano trovare l’Ariete così in alto nella classifica dei segni resistenti e siamo sicuri che anche loro sono decisamente confusi dal trovarsi qui!

L’Ariete, infatti, è un segno che spesso parla “male” di sé stesso e che evidenzia a tutti (ed anche alla sua stessa persona) i suoi difetti e le sue insicurezze.

Una volta passata questa coltre di dubbi ed insicurezze, però, l’Ariete scopre una cosa veramente molto importante: è incredibilmente resistente!

Mesi o anni passati a chiedersi se potrebbe fare una certa cosa o se riuscirebbe a resistere in una data situazione lo portano poi ad affrontare il tutto come se si trattasse di bere un bicchier d’acqua.

Incredibile, vero? (E anche un poco fastidioso). L’Ariete ha tutte le capacità per essere un vero e proprio masso nella vita degli altri.

Sono capaci di grandi sacrifici e cambiamenti, hanno il coraggio di affrontare tutto e di cambiare la loro vita da un momento all’altro. I nati sotto il segno dell’Ariete sono veramente resistenti.

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più resistenti dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica abbiamo proprio loro: i nati sotto il segno dell’Acquario. L’Acquario, infatti, è uno dei segni più resistenti di tutto lo zodiaco visto quante situazioni si porta dietro che non divide con nessuno.

L’Acquario è il segno più resistente dello zodiaco: non c’è veramente niente da fare!

Abituati come sono a cercare di fare sempre la cosa migliore per tutti (meno che per loro), l’Acquario è uno di quei segni che non si tirerà mai indietro di fronte alle difficoltà.

Spesso, anche a causa di questo suo modo di fare, l’Acquario finisce per evitare di affrontare le conseguenze delle sue azioni o del suo modo di fare troppo duro.

Non può farci veramente niente, però! L’Acquario, infatti, è un segno che ha veramente una resistenza alle brutture della vita incredibile. Finiscono per essere la roccia di tutti e, quindi, sono i più resistenti, con tutti i lati positivi e negativi, dello zodiaco.

Potete appoggiarvi a loro, questo sì: ma non scordatevi di chiedergli anche come stanno qualche volta!