Test: quale caffè preferisci? Scopri la tua vera personalità

Il test di oggi ha come argomento principale il caffè. Grazie a questa bevanda potrai scoprire molte informazioni nuove sulla tua vita

Il test di oggi riguarda una bevanda presente in tutte le nostre case: il caffè. Quasi tutti gli italiani ne fanno uso, c’è a chi piace zuccherato, c’è chi lo preferisce amaro e c’è anche chi non ne beve, perché non gli piace. Parliamo di una piccola minoranza, che va comunque rispettata, è una questione di gusti.

Sappiamo bene che il caffè si assume in maniera diversa in base alle abitudini locali. Ad esempio, a Napoli sarà praticamente impossibile trovare un bar che possa servirci un caffè americano. Sarà più probabile trovare questa tipologia di caffè nelle zone più settentrionali, mentre nel capoluogo partenopeo è preferibile gustarsi un ottimo caffè espresso.

Le quattro tipologie di caffè più diffuse al mondo sono: espresso, cappuccino, americano e macchiato. Ognuno ha i suoi gusti e lo beve come vuole. Non tutti sanno, però, che i nostri gusti sul caffè possono rivelare alcuni aspetti molto interessanti sulla nostra personalità. Ed è proprio ciò che proveremo a scoprire oggi.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Test: qual è il tuo caffè preferito?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono le quattro tipologie di caffè più diffuse: espresso, macchiato, americano e cappuccino. Qual è il tuo caffè preferito? Rispondi a questa domanda senza pensarci troppo, si tratta delle tue abitudini quotidiane, conosci già la risposta. Usa l’istinto, non perdere troppo tempo.

Quando avrai preso la tua decisione, scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test di oggi. Potrai scoprire alcuni aspetti della tua personalità particolarmente interessanti, che forse nemmeno conoscevi. Leggi il tuo profilo personalizzato e scopri qual è la verità sul tuo carattere. Adesso sei pronto per iniziare il test, mettiti alla prova!

Le soluzioni del test: hai scelto il caffè espresso

Il caffè espresso è probabilmente quello più famoso al mondo, in alcuni paesi è definito “italiano”, proprio perché è sicuramente la tipologia di caffè più consumata nel nostro paese. Se hai scelto l’espresso, questo vuol dire che sei una persona organizzata, efficiente e pragmatica. Ti piace riempire di impegni le tue giornate e non sopporti quando devi rimandare qualcosa.

Per te è fondamentale organizzare tutto in prima persona. Quando devi seguire le indicazioni di un’altra persona, ti annoi e sei particolarmente insoddisfatto. Il lavoro è molto importante per te, purché sia ben fatto. Non ami gli eventi improvvisati, hai bisogno di programmare tutto perché vuoi sempre tenere ogni cosa sotto controllo.

Nella tua vita ti affidi alla logica, hai un pensiero lineare e sei sempre molto razionale. Hai un animo buono, a volte forse sei un po’ troppo ingenuo. Per te è importante realizzare i tuoi progetti, faresti qualsiasi cosa per raggiungere traguardi importanti. Riesci a provare affetto ma non sei una persona molto espansiva dal punto di vista sentimentale.

Hai scelto il caffè americano

Il caffè americano è quello molto lungo, servito in una tazza e tenuto al caldo in un termos. Se hai scelto questa tipologia di caffè, vuol dire che sei una persona molto attiva e sempre piena di impegni. Senti la necessità di ritagliarti i tuoi spazi in solitudine perché hai bisogno di qualche momento di sano relax.

Sei schematico e ti piace programmare tutto ma, ogni tanto, hai bisogno di staccare la spina per ricaricarti. Preferisci rilassarti in posti paradisiaci o poco contaminati dall’uomo. Ami la natura. Non sei per niente una persona frenetica, anzi. Ti piace fare tutto con molta calma, senza troppa fretta, possibilmente in compagnia di un buon amico.

L’amicizia è un valore importante per te ma non è facile esseri amico proprio a causa dei tuoi momenti di distacco totale dalla vita. Chi ti vuole bene veramente accetta il tuo modo di essere e tu apprezzi chi ti comprende, perché sai di poterti fidare ciecamente solo di chi capisce quello che ti passa per la testa.

Le soluzioni del test: hai scelto il caffè macchiato

Il caffè macchiato è un espresso con l’aggiunta di un altro ingrediente. Di solito si aggiunge il latte ma c’è anche chi apprezza qualcosa di alcolico. Se hai scelto questa tipologia di caffè, vuol dire che sei una persona che apprezza la vita in ogni sua sfaccettatura. Sei una persona tranquilla e pacifica, non ami i litigi.

Sei sempre pronto a mettere una parola buona quando noti tensione tra le persone che ti circondano, cerchi sempre un punto di accordo, una soluzione ad ogni tipo di problema. Ti piace metterti in gioco e apprendere sempre cose nuove. Preferisci andare alla ricerca dell’avventura piuttosto che vivere un’esistenza statica.

Sei una persona amabile, hai bisogno di dolcezza nella tua vita. Sai apprezzare i momenti di solitudine, che sfrutti per provare esperienze che non potresti mai vivere in compagnia dei tuoi amici. Credi che gli spazi personali siano sacri, per questo sei una persona particolarmente indipendente. Chi ti conosce bene lo sa e rispetta questa tua necessità.

Hai scelto il cappuccino

Quante volte hai fatto colazione con un bel cappuccino? Ma l’avrai sicuramente bevuto al ritorno da una serata con gli amici, per provare a ricaricarti un po’. Forse è per questo che hai scelto questa bevanda. Bene, questo vuol dire che sei una persona che desidera godersi la vita senza pensare troppo al futuro.

Sei molto attivo, hai sempre molta energia e non ti piace soffermarti troppo sulle questioni che riguardano il passato. Per te è inutile piangere sul latte versato, preferisci vivere con il sorriso sulle labbra e prendere tutto ciò che la vita ti riserva, giorno dopo giorno, senza fare troppi progetti sulla lunga distanza.

Il tuo motto è “vivi e lascia vivere”, non ti piace intrometterti negli affari degli altri perché non vuoi che succeda a te. Sei una persona pacifica, utilizzi sempre toni pacati, non alzi mai la voce. Ami la natura e gli spazi grandi, preferisci vivere in campagna piuttosto che in città. Preferisci circondarti di persone che abbiano interessi diversi dai tuoi, in modo tale da imparare ogni giorno qualcosa di nuovo.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale tipologia di caffè hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!