Cinque donne per Enrico Papi: ecco chi lo affiancherà a Scherzi a parte

Cinque ragazze per Enrico Papi possono bastare! Scherzi a parte sta ritornando, e sulle conduttrici non si scherza, ecco chi lo affiancherà nella conduzione.

Cinque ragazze per Enrico in arrivo! Scherzi a parte, amatissimo programma di Canale 5, ritorna con un cast d’eccellenza. Dalla prima messa in onda nel 1992 sono passati tanti anni, ma la voglia di scherzare e ridere no!

Enrico torna nella vesti di conduttore di Scherzi a parte, dopo 13 stagioni da ben 141 episodi, il successo del format è assicurato. E’ una trasmissione che è stata molto seguita negli anni Novanta, anche nei Duemila, fino ad oggi che sancisce il suo ritorno nella prossima stagione televisiva.

Scherzi a parte è attesissimo per questo 2021. E’ un periodo abbastanza particolare per la televisione italiana, dalla Rai a Mediaset, sono in corso dei cambiamenti che recheranno delle vere e proprie rivoluzioni all’intero palinsesto televisivo. Una novità è già in corso su Canale 5 sancita da un abbandono totalmente inaspettato di un volto familiare per i telespettatori, ma non sono solo queste le news. Amedeo Venza, blogger di fiducia, informa degli ultimi avvenimenti.

Enrico condurrà Scherzi insieme a cinque affascinanti conduttrici, ma già ci sono guai in vista, due di loro hanno litigato!

Enrico Papi e le cinque conduttrici di Scherzi a parte

Amedeo Venza ci informa di tutte le novità in corso sul programma. Amedeo è un blogger diventato famoso per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne, corteggiando proprio Tina Cipollari! La storia d’amore non è andata in porto, ma la sua carriera si. Infatti, il famoso blogger è sempre aggiornato e informa i followers di questa chicca totalmente inedita. Ultimamente il dating show sta facendo chiacchierare i fan a causa del ritorno di fiamma che ha colpito Gemma Galgani, ma la novità adesso è un’altra. I nomi delle cinque conduttrici e delle due litiganti.

Enrico Papi condurrà Scherzi a parte insieme a: Antonella Elia, Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordalisi, Paola di Benedetto e Carolina Stramare!

Insomma un cast da fare invidia! Ma tra le cinque ci sono due di loro che hanno già avuto un battibecco che non è passato inosservato all’interno della produzione. Sempre Amedeo ci informa sui nomi, si tratta di Elisabetta e Antonella Fiordalisi!

Ancora prima di iniziare ad andare in onda ci sono già i primi disguidi, che comunque si risolveranno presto. In ogni caso, il cast e la produzione stanno lavorando per realizzare uno spettacolo divertentissimo! In attesa di aggiornamenti, non resta che recuperare qualche scherzo delle vecchie edizioni per prepararsi al meglio per la visione delle nuove puntate.