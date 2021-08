Test: scegli un albero e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda gli alberi. In base alla tua scelta, potrai scoprire gli aspetti più intimi della tua vera personalità. Sei pronto?

Oggi ti proponiamo un test che proverà a scoprire gli aspetti nascosti della tua personalità. Si tratta di quelle piccole sfumature del tuo carattere che, forse, nemmeno tu conosci. A volte può capitare che questi test possano aiutare alcune persone a scoprire piccoli dettagli che non aveva ancora notato nella sua vita.

In alcune occasioni può capitare che una persona conosca certi aspetti del proprio carattere, ma non riesca ad accettarli. I test come questo servono proprio a fare chiarezza e a far emergere pregi e difetti di una persona, consentendogli di comprendere delle dinamiche che, forse, non gli erano ancora molto chiare.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che sei quasi pronto per iniziare il test. Ti manca davvero molto poco. Fai la tua scelta seguendo l’istinto, prova a non impiegare più di un minuto per prendere una decisione, questo non è un quiz a premi. Quando avrai selezionato la tua immagine preferita, sarai pronto per scoprire la tua vera personalità.

Test: scegli un albero e scopri la tua personalità

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono quattro tipi diversi di alberi. Non ci interessa a quale famiglia appartengano, né i colori o le forme. Devi indicare quale di questi quattro alberi ha attirato per primo la tua attenzione. Qual è l’albero che ti piace di più? Scegline uno e poi scorri il testo alla ricerca delle soluzioni del test.

In base alla scelta che farai, potrai trovare un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Adesso sei pronto per iniziare il test. Hai già fatto la tua scelta? Prova a farla nel minor tempo possibile.

Le soluzioni del test: hai scelto il primo albero

Se hai scelto l’albero numero uno, quello azzurro, questo vuol dire che sei una persona un po’ troppo malinconica. Pensi spesso al passato, sei nostalgico e ti tornano sempre in mente i momenti più belli della tua gioventù. Questo capita anche alle persone che vivono un presente positivo, è una questione caratteriale.

Purtroppo, queste persone raramente riescono a godersi pienamente il presente e hanno un po’ paura del futuro. Se è il tuo caso, sappi che dovresti provare a vivere il presente con meno angoscia. Solo in questo modo riuscirai a combattere le tue paure e le tue ansie, potendo gioire anche dei singoli momenti felici.

Hai scelto il secondo albero

La tua attenzione è caduta sull’albero numero due? Se è l’albero rosso che ha immediatamente attirato la tua attenzione, questo vuol dire che sei una persona particolarmente entusiasta. Questo sentimento ti accompagna da sempre e tu senti l’esigenza di ricercarlo in continuazione. Non esiste una vita senza entusiasmo per te.

Ami molto le sfide, che affronti sempre con uno spirito combattivo, mettendo in campo molta energia. Dai sempre il meglio di te in qualsiasi situazione. Provi ad essere felice e sei spesso di buon umore. Attenzione a non farti prendere troppo dall’energia quando devi prendere una decisione importante, potresti esagerare e commettere errori gravi.

Le soluzioni del test: hai scelto il terzo albero

Se hai scelto il terzo albero, quello colorato di giallo e verde, questo vuol dire che sei una persona particolarmente ansiosa. Questo tipo di emozione è sempre presente nella vita e condiziona le tue decisioni. Hai paura del futuro e troppo spesso ti fai condizionare dalle tue paure nelle situazioni più critiche.

Sei sempre molto attento ad ogni minimo particolare, non ti sfugge nulla di ciò che ti circonda. Il tuo cervello è sempre occupato, i pensieri sono sempre molti e raramente sono ottimisti. Ti preoccupi troppo del tuo futuro, sei pessimista e tendi ad ingigantire i problemi, forse perché non hai il coraggio per provare ad affrontarli.

Hai scelto il quarto albero

Hai scelto il quarto albero? Si tratta di una pianta che ha fiori di tutti i colori. Se questo albero ha attirato la tua attenzione più degli altri, questo vuol dire che sei una persona particolarmente empatica. Riesci spesso ad entrare in sintonia con gli altri e riesci ad adattarti a qualsiasi situazione. Anche a quelle più critiche.

Sei una persona che ha bisogno di provare sempre nuove esperienze. La staticità ti annoia, difficilmente resti nello stesso posto per più di una settimana. Anche dal punto di vista professionale sei sempre alla ricerca di una posizione migliore. Questo, a volte, ti spinge a fare il passo più lungo della gamba. Ogni tanto prova a riflettere bene prima di prendere una decisione importante.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale albero hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!