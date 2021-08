Lorella Cuccarini si lascia andare ad una dichiarazione inaspettata. Le sue parole totalmente inedite hanno sconvolgo i fan che la seguono fin dai suoi inizi.

Lorella Cuccarini è una della showgirl più amate del panorama televisivo italiano. Cantante, ballerina ed attrice di musical, un’interprete a 360° che vanta di una carriera ricca di successi e grandi traguardi.

Lorella è stata anche un’insegnante di ballo nella scorsa edizione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, segnando un altro importante obiettivo. Ultimamente la showgirl è stata protagonista di un annuncio bomba che ha travolto i fan, ma non è l’unico, ci sono altre novità.

L’insegnante è molto attiva sui social, infatti spesso condivide foto e pensieri. I nuovi mezzi di comunicazione sono particolarmente apprezzati dalla Cuccarini, infatti non tarda a comunicare ciò che pensa o a rispondere a delle domande indiscrete.

Lorella risponde a dei dubbi che le sono stati posti, facendo delle affermazioni totalmente inaspettate dal pubblico che la segue da sempre.

Lorella Cuccarini risponde senza veli e censure

Lorella Cuccarini è stata confermata come insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi per l’edizione 2021. La showgirl sarà presente nella prossima stagione televisiva quotidianamente nel piccolo schermo, diventando sempre più quel volto familiare a cui i telespettatori non possono fare a meno. Diciamo che anche i litigi di cui è stata protagonista hanno destato non poca attenzione e commenti da parte anche di personaggi televisivi influenti, ma la questione è un’altra.

L’insegnante però ci tiene molto a precisare che il ruolo che andrà a ricoprire, è molto più che meritato. Non sarà come l’anno scorso la maestra di ballo che più di tutte battibecca con la Maestra Alessandra Celentano, ma sarà una docente di canto!

Informazione che ha portato fan e haters a fare una serie di domande sul suo conto, alle quali lei risponde senza aver paura di critiche. Ecco le sue Instagram stories:

Insomma, l’insegnante della scuola di Amici non le manda a dire! Le sue Instagram Stories parlano chiare: è una docente di canto preparata e non si discute. Anni di carriera televisiva, dischi e spettacoli testimoniano la bravura di questa donna che ha sempre dato il massimo nel suo lavoro. Non resta che aspettare di vederla in tv al fianco degli altri professori. Quest’anno Amici sarà imperdibile!