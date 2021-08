Belen e Antonino, bomba clamorosa: la foto svela tutto

Belen e Antonino sono più innamorati che mai. Le riviste li cercano e i fan vogliono sapere tutto quello che accade alla coppia, una foto rivela la verità!

Belen e Antonino non riescono a stare lontano dai riflettori. La coppia di innamorati è più bella che mai. Amore, passione e complicità sono gli elementi che arricchiscono questo duo invidiato da tutti. La famiglia è il bene più prezioso, infatti Belen e Antonino lo sanno, e faranno di tutto per custodirla e proteggerla.

La coppia è stata molto in voga nelle pagine delle riviste e nei magazine, oltre che nei blog online, perché hanno allargato il loro nucleo familiare. Santiago, figlio dell’ex di Belu, Stefano De Martino, ha una sorellina, Luna Marì. Piccola di casa, coccolata con vestitini che celano un significato profondo che ha sbalordito tutti, ma le news non sono finte qui.

Belen e Antonino fanno parlare di sé per un gesto che ha sbalordito tutti i followers e fan della coppia più in voga del momento.

Belen e Antonino tornano a far parlare di sé: sono pronti!

La showgirl argentina e l’hair stylist originario di La Spezia, sono su tutte le riviste! Amore e gossip non sono mai piaciuti a Belu, che proprio a causa dei paparazzi ha sofferto profondamente le storie d’amore passate. Dopo il parto torna più in forma che mai, anche se una notizia sul lavoro l’ha turbata profondamente.

Al momento però non c’è spazio per il gossip, perché è Belen che condivide il dettaglio brillante con i suoi followers in un post su Instagram: sono pronti, ma per cosa? Forse al matrimonio? Ecco il post:

Un anello splende nella mano della showgirl, sono pronti per annunciarsi come marito e moglie dicendo il fatidico si? Nulla è stato accertato, ma la foto sembrerebbe parlare chiaro. L’amore è nell’aria per i due, questo è certo. A 15 giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, Belen si mostra in forma perfetta, e soprattutto felice!

Felicitazioni per la nascita, ma anche per i buoni propositi in corso. Il duo sembra più felice che mai e pronto per fare il grande passo. Aspettando l’ufficialità, non resta che attendere la comparsa di ulteriori news sulla coppia più discussa del momento.