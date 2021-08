Noemi, il clamoroso divorzio: “Ecco perché l’ho fatto”

La cantante Noemi parla del suo divorzio: “Ecco perché l’ho fatto”

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, è la cantante romana che è diventata famosa grazie alla sua partecipazione ad X Factor.

Era l’edizione del 2009 e l’artista era capitanata dal magnifico Morgan. Non riuscì a vincere e guadagnò il secondo posto, ma è stata la cantante che ha avuto più successo riuscendo così a firmare un contratto discografico con Sony Music.

Adesso sta riuscendo ad avere un grandissimo successo grazie al nuovo album Metamorfosi, anche nome del tour che sta facendo durante l’estate.

Il suo cavallo di battaglia è Makumba, un ritmo leggero e musicale che incontra anche il gusto di Carl Brave che canta insieme a lei. Ha così ottenuto un disco platino.

Ma Noemi nel tempo è cambiata a 360°: è dimagrita, ha cambiato genere di musica e ha divorziato. Una cosa è rimasta costante: il suo capello rosso fuoco.

Ma vediamo come, attraverso il cambiamento degli ultimi anni, è riuscita a decidere anche di divorziare

Noemi e il divorzio: “La mia rivoluzione”

La pandemia mondiale ha aiutato a far riflettere e reagire le persone rinchiuse nel lockdown e così anche la fantastica Noemi.

Metamorfosi è il nome del suo nuovo album, perché è quello che lei ha vissuto nell’ultimo periodo.

La cantante si racconta nell’intervista per il Corriere della Sera: “Ecco perché l’ho fatto: da una riflessione personale che il lockdown ha reso più profonda, perché quando capisci che qualcosa non va, fa bene fermarsi un attimo“.

Noemi si sentiva ferma immobile, un po’ accontentata da se stessa: “Sono uscita da una sensazione di torpore: non mi sentivo più dinamica e mi ero ripiegata su me stessa“.

Il cambiamento è avvenuto a livello mentale e si è ripercosso anche sul lato artistico. La cantante capitolina ha trovato un vibe più contemporaneo e: “con un vocal coach ho dato nuovi colori alla mia voce“.

“Io non sono molto costante, mi annoio facilmente, ma sto cercando di diventare più pragmatica e presente per dare il giusto valore alle cose” spiega nell’intervista.

Noemi ha lasciato stare le vecchie abitudine, tagliando il cordone ombelicale anche con la sua famiglia.

Sua sorella e il padre erano i manager di Veronica e dopo tutti questi cambiamenti ha deciso di divorziare da loro e di allontanarli da quel ruolo.

“Collaborare con qualcuno che non è tuo papà permette di avere la giusta distanza perché quella persona può dare consigli in modo più obbiettivo” racconta la cantante.

Ha capito che l’affetto e la protezione non sono le caratteristiche giuste per il ruolo di manager, ma solo per un genitore; non voleva essere riconosciuta come la figlia, ma come la cantante.

“E’ stata una scelta che ho fatto per poter evolvere, assolutamente compresa” confessa Noemi contenta e soddisfatta di se.

Noemi e il cambiamento fisico: “Bisogna iniziare a fregarsene”

Noemi ha effettuato un cambiamento a 360° e tra questi troviamo anche una netta rivoluzione a livello fisico.

Per lei il corpo è un “dono” con cui sentirsi a proprio agio e non in difficoltà, anche se all’inizio non la pensava così.

Fino a qualche anno fa, l’artista romana aveva paura che il corpo “potesse distrarre dalla musica“, ma col tempo ha capito che è una dimostrazione dello stile musicale anche quello.

Ha così inziato a “Viverlo in modo diverso: essere donna, femminile, tornare in forma, è bello“.

Quello che però non si aspettava affatto era il feedback che ha ricevuto sui social dopo essere dimagrita. Nonostante la società cerchi sempre un modello magro, per Noemi non è stato così: sono riusciti a criticarla per il calo di peso considerandola “non più quella di una volta“.

Ma durante l’intervista ha così risposto: “Bisogna iniziare a fregarsene, sennò diventiamo frustate noi… Siamo forti e non frignone, ci sappiamo difendere“.

Noemi è cambiata in meglio: dopo anni di lamentele su se stessa ha deciso di reagire e ha avuto un grande successo. Da personaggi dello spettacolo così, c’è solo da imparare.