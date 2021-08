Si sono sposati: la coppia di Temptation Island, in delirio tutti

Coppia più chiacchierata e seguita di Temptation Island convola a nozze! Scatti e news rubate dalla cerimonia mandano in delirio i telespettatori.

Coppia di Temptation Island si sposa! I fan sono letteralmente impazziti. Format di successo, oltre che fonte di critiche, ha avuto come protagonisti i membri della coppia che quest’anno hanno affrontato il percorso all’interno del programma.

Alcuni personaggi sono riusciti ad acquisire notorietà, infatti un concorrente molto discusso per il suo comportamento nei confronti della fidanzata, è in lizza per partecipare ad un famosissimo e seguitissimo programma, ma al momento la news è un’altra.

Amori, tradimenti e sogni sono il pane quotidiano all’interno di Temptation Island. Non tutti riescono a concludere il viaggio dei sentimenti insieme, infatti molto si lasciano prima di terminarlo. Diversi sono i motivi, può accadere che già il rapporto sia inclinato, e manca la cosiddetta “goccia per far traboccare il vaso”, oppure si scoprono lati inediti del carattere che in precedenza non erano mai venuti fuori.

Gli innamorati in questione di Temptation Island però riescono, nonostante le avversità, a sposarsi! Ecco di chi si tratta.

Coppia di Temptation Island si sposa: ecco chi sono

Accoppiati dalla vita, riassestati da Filippo Bisciglia! Partecipare alla trasmissione del conduttore non è semplice. La tensione vissuta può essere pesante per persone comuni che mai erano state sotto i riflettori, a maggior ragione in situazioni di forte stress. Stare lontani dalla propria metà non è facile, soprattutto quando attorno ci sono i tentatori e le tentatrici!

Ad esempio Luciano, tentatore, e Manuela, ex fidanzata di Stefano Sirena, sono protagonisti di un amore da sogno rivelando tutta la verità su di esso, vivendo un finale alternativo per entrambi. Mai avrebbero pensato che accadesse ciò, ma alla fine è successo. Lo stesso può dirsi per una coppia che se ne è dette tante, ma che alla fine si è sposata, si sta parlando di Claudia e Stefano!

Claudia e Stefano sono stati fidanzati per quattro anni e mezzo, convivendo a Falconara Marittima. Si sono sempre voluti molto bene, ma il rapporto si è incrinato quando sono saltate fuori delle mancanze da parte del fidanzato, e in conseguenza a ciò dei dispetti da parte della fidanzata, che hanno reso difficili le cose tra i due. Alla fine però, l’amore ha vinto, superando i problemi, e partendo più innamorati che mai. Le novità non sono finite qui, infatti sia amici che parenti, oltre che i fan della coppia, condividono alcuni scatti della cerimonia. Ecco il fatidico bacio tra i due:

Dopo tante difficoltà, Claudia e Stefano sono ufficialmente marito e moglie! Il viaggio dei sentimenti non è stato affatto facile per i due, ma alla fine il traguardo è stato raggiunto. Amarsi è impegnarsi, ma soprattutto non lasciarsi andare!