La star della Rai si confessa in un’intervista e svela alcuni dettagli della sua vita privata che finora erano rimasti nascosti

Una confessione inaspettata e molto toccante da parte di Barbara Capponi. La star della Rai, protagonista in questo periodo con il contenitore del primo canale “Unomattina estate”, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna in cui ha parlato apertamente della sua vita privata e di alcuni dettagli che non tutti conoscevano.

La Capponi, infatti, è sempre stata molto riservata facendo anche tante scelte controcorrente durante la sua carriera. Ad esempio, prima di iniziare a lavorare in Rai, ha deciso di concludere gli studi nelle Marche. Poi il trasferimento a Roma dove ha iniziato il suo lungo percorso che l’ha portata poi a condurre il TG1.

Ex modella, Barbara ha vinto nel 1985 il concorso di bellezza Miss Marche che le ha permesso di accedere alle finali di Miss Italia. Nel 2011 è stata concorrente di Ballando con le stelle, ma fino ad oggi si sapeva davvero molto poco della sua vita privata: immaginate, ad esempio, che sulla pagina di Wikipedia risultava ancora sposata con Pietro Forconi. Ma la realtà è ben diversa.

Barbara Capponi, la star della Rai vuota il sacco: “Sono single e mi manca un figlio”

Il matrimonio tra la star della Rai e Pietro Forconi è infatti terminato nell’ormai lontano 2017. Lo ha spiegato direttamente la Capponi nella sua intervista: “Una lunga storia, la nostra. Lui mi è sempre stato molto vicino, anche nel lavoro, poi le strade si sono divise. Qualcosa si era spento dentro di noi”.

La presentatrice, quindi, è single da ormai molto tempo e ha dichiarato di preferire storie lunghe ed intense rispetto ad un focoso flirt. Un grande rimpianto di Barbara è stato sicuramente quello di non aver avuto figli: “Succede che sposti sempre più in là il momento giusto per farlo e poi, quando arriva, purtroppo non viene. È stato un grande dispiacere, ma non posso farci niente. Da credente devo pensare che c’è per me un altro disegno in questa vita”.

Ad ogni modo la vita della conduttrice di Unomattina Estate prosegue senza troppi rammarichi: per lei avere un uomo accanto non è fondamentale. E la mancanza dei figli? La donna ha confessato di non soffrire di mancanza di affetto: ha infatti 4 nipotini ai quali è molto legata.