Grande Fratello Vip, Signorini la combina grossa: due nemici in casa

Continuano i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultima indiscrezione è clamorosa: si preannunciano grosse liti

Ci avviciniamo ormai a grandi passi verso l’inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip. Tra poco più di un mese (la partenza è prevista per il 13 settembre su Canale 5) si apriranno le porte della casa più spiata d’Italia ed in questi giorni continuano a fioccare le indiscrezioni su chi saranno i nuovi concorrenti.

Alfonso Signorini insieme agli autori sta lavorando intensamente per creare il giusto mix nella casa e garantire ascolti altissimi per quella che sarà, probabilmente, l’edizione più lunga di sempre: secondo gli ultimi rumors il reality di Mediaset potrebbe anche durare dagli 8 ai 10 mesi.

Una delle presenze già assicurate nella prossima stagione del Gf VIP è quella di Soleil Sorge, l’italo-americana già nota ai fan dei reality viste le sue partecipazioni a Uomini e Donne e all’Isola dei Famosi. La ragazza è famosa per avere un carattere davvero esplosivo e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe già trovarsi di fronte uno dei suoi più grandi rivali.

Grande Fratello Vip, amara sorpresa per Soleil Sorge: un suo “nemico” nella casa

“Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni“, ha scritto in questi giorni il settimanale Oggi. Chi sarà questa misteriosa persona? Al momento non è ancora uscito un nome ufficiale, ma sono in tanti ad ipotizzare che l’uomo in questione sia Luca Vismara, l’ex allievo di Amici che Soleil ha conosciuto all’Isola dei Famosi.

Dovesse essere confermata questa voce ci aspettano sicuramente settimane di fuoco in tv. Il cast dei concorrenti, a poche settimane dal via, continua sempre più a prendere forma. Al momento sembra essere confermata anche la presenza di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, le discendenti della dinastia dell’ultimo imperatore di Etiopia.

Le opinioniste al fianco di Signorini, invece, saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Niente da fare per Stefania Orlando che, nonostante le proposte, ha preferito restare alla Rai.