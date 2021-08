Taylor Mega senza filtri: confessione intime super bollente

Taylor Mega stupisce tutti. Followers e haters non possono che rimanere senza parole in seguito alle ultime rivelazioni totalmente inaspettate.

Taylor Mega è tra le più belle fitness influencer degli ultimi tempi, vanta più di 2,4 milioni di followers. Scultorea, asciutta e armoniosa nel fisico, ha sempre dimostrato un forte carattere. Ultimamente è stata sotto gli occhi di tutti a causa di alcuni scatti che non sono passati inosservati ai fan, ma adesso è un altro il motivo che la mette al centro dell’attenzione.

Taylor è anche un’imprenditrice e modella italiana di successo. Protagonista di gossip a causa del suo fidanzamento con il trapper Tony Effe, oggi finita, si è presto abituata alle camere dei paparazzi e alle lenti delle fotocamere che l’hanno resa famosa.

Ha partecipato anche all’Isola del famosi nell’edizione del 2019, lasciando presto però il programma a causa di suoi problemi personali che non le hanno permesso più di affrontare con calma il percorso. Inoltre, nello stesso anno ha partecipato al Grande Fratello, diventandone la protagonista.

Irriverente, trasgressiva e onesta, ha un temperamento che è difficile da buttare giù. Dice sempre la sua, infatti è coraggiosa in questo. Contenta di essere ciò che è, si presenta senza filtri, e forse proprio per il suo essere sincera nelle ultime confessioni fatte, ha destabilizzato il pubblico.

Taylor Mega: confessioni bollenti e senza censure

L’influencer non teme nessuno, neanche gli haters! Farsi scivolare via le critiche non è facile, infatti è un lato del carattere che le fa molto onore. Seppur la strada da intraprendere è ancora molto lunga, la Mega sa il fatto suo.

La bella modella è anche stata ospite in programmi dove ha avuto delle accese discussioni rimaste nelle storia, perché non ha paura di dire la sua. Da sempre molto attiva nei social, condivide spesso degli scatti mozzafiato, ma non solo. Scrive tutto ciò che pensa, infatti o la si ama, o la si odia, dato il suo modo di essere trasparente.

Ultimamente le hanno fatto delle domande che non l’hanno certo intimorita, infatti Taylor decide di rispondere senza filtri, affermando ciò che pensa nelle sue Instagram stories, ecco le stories:

Taylor non ha paura di rispondere alle domande impertinenti dei fan, infatti cerca di esprimere il suo pensiero prima con ironia, e poi con più serietà, in merito ad una tematica che dovrebbe essere molto più presa in considerazione.

Le donne sono complicate, e amarle significa sia rispettarle che far vivere loro l’amore a 360°!