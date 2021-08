Sei uno dei segni zodiacali che non sanno assolutamente mostrare i loro sentimenti? Scopriamolo subito con la classifica di oggi.

Ci sono persone che, poco importa quanto ci provino, non riescono veramente a far capire agli altri che cosa sentono.

Magari si tratta di persone che vengono scambiate per personalità anaffettive quando, purtroppo per loro, faticano semplicemente a far capire agli altri che cosa provano.

Questo vale per ogni aspetto della loro vita! Dall’arrabbiatura sull’autobus all’incapacità di dire veramente come ci si sente di fronte alla persona amata.

Cerchiamo di scoprire insieme quali siano i segni zodiacali “affetti” da questo problema: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali che non sanno mostrare i sentimenti: ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Pensaci bene: quante volte ti è capitato di prenderti una sonora strigliata di capo e non aver potuto rispondere perché per te… è semplicemente impossibile mostrare la rabbia?

E quante altre volte ancora, di fronte alla persona che ti piaceva più di qualsiasi altra, hai preferito fare un passo indietro e non dichiararti?

- Advertisement -

Situazioni come questa, generalmente, fanno parte dell’adolescenza di tutti noi (o quasi).

Un pochino di inesperienza, mixata al fatto di non saper bene che cosa vogliamo dalla vita: non mostrare i propri sentimenti è all’ordine del giorno per tantissimi adolescenti!

Ci sono persone che, però, portano con loro questa “croce” che finisce per rendere le loro giornate veramente pesanti.

LEGGI ANCHE –> Sei stato smascherato! Ecco quali sono i cinque segni che portano sempre una maschera

Parliamo (ovviamente o quasi) di quei segni dell’oroscopo che non sanno veramente come fare per mostrare i loro sentimenti.

Tanto sono impacciati ed imbarazzati che sembra quasi… non ne abbiano proprio di sentimenti!

La classifica di oggi dell’oroscopo ci aiuterà a riconoscere (ed individuare) chi proprio ha paura di parlare di come si sente.

Magari è il tuo fidanzato, magari il tuo migliore amico oppure i tuoi genitori: se tu sei a tuo agio a parlare dei sentimenti questo non vuol dire che per loro sia lo stesso!

Ecco chi sono i segni zodiacali meno bravi a parlare di sentimenti: scopriamo le prime cinque posizioni in classifica!

Sagittario: quinto posto

Per quanto siano persone adorabili ed amorevoli, sempre pronte a venire in aiuto degli altri, i nati sotto il segno del Sagittario hanno un grande difetto.

Non sanno parlare dei loro sentimenti!

Chi è nato sotto questo segno fa veramente sempre finta di niente di fronte alle emozioni e non perde occasione per… nascondere la testa sotto la sabbia!

Inutile cercare di forzarli: i nati sotto il segno del Sagittario sono veramente incapaci di parlare di sentimenti!

Scorpione: quarto posto

Ah, volevate parlare di sentimenti con un nato sotto il segno dello Scorpione. Poi quali altri sono i vostri obiettivi, andare sulla Luna e vincere i 100 metri piani alle prossime Olimpiadi?

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone veramente incapaci di esprimere quello che provano, nel bene o nel male.

Se conoscete (o avete a che fare a stretto contatto) con uno Scorpione, sapete già che per loro è difficilissimo venire a patti con quello che provano.

Sentimenti, puah: meglio lavorare duro e dare prove materiali del proprio affetto, no?

LEGGI ANCHE –> I cinque segni dello zodiaco incapaci di lasciare: meglio controllare se c’è il tuo partner tra loro!

Bilancia: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo i nati sotto il segno della Bilancia. Impossibile cercare di capire come si sentano davvero nei confronti di qualcuno o di qualcosa!

La Bilancia, infatti, tende spesso a minimizzare quello che sente oppure ad evitare di affrontarlo in toto.

Chi è nato sotto questo segno tende sempre a mistificare quello che prova: un vero peccato contando quanto è emotiva la Bilancia!

A forza di fingere di non provare sentimenti, per un motivo o per un altro, i nati sotto il segno della Bilancia si trovano spesso a sentirsi muti… emotivamente!

Ci mettono molto a capire cosa provano e perché lo provano e, nel frattempo, rischiano di fare dei danni non indifferenti. Nessuno meglio della Bilancia riesce a rendere tanto eloquente il suo silenzio… emotivo!

Leone: secondo posto

Impossibile cercare di sfondare il muro che molti nati sotto il segno del Leone decidono di erigere a difesa della loro fortezza. Cosa succede quando il Leone vuole parlare di sentimenti? Ma semplicemente che si apre una crepa nella terra e che tutto il mondo si prepara alla fine e… ok, no, va bene. Stiamo scherzando.

Se un Leone ha deciso di parlarti dei suoi sentimenti, però, vuol dire che è veramente successo qualcosa di grave o che si fida di te in maniera profondissima.

I nati sotto questo segno sono dei veri e propri maestri della finzione, che riescono tranquillamente ad evitare discussioni approfondite.

Non hanno veramente voglia di far sapere agli altri cosa pensano!

Il motivo è decisamente curioso: il Leone è uno di quei segni che sente tantissimi sentimenti e spesso anche tutti insieme.

Emotivi e nostalgici, pieni d’amore da dare ma anche di paure, i nati sotto il segno del Leone preferiscono far finta di non avere sentimenti.

Soffrono in silenzio ma almeno nessuno saprà quanto stanno male: sono veramente dei tipi curiosi!

LEGGI ANCHE –> Qui non c’è veramente da scherzare: non è che sei uno dei segni più tossici dell’oroscopo?

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni che non sanno mostrare i sentimenti

Volete parlare di frivolezze, in ogni minimo dettaglio? Il Capricorno è il segno che fa per voi: qualunque sia il suo interesse (una squadra di calcio, come si montano i cerchioni delle automobili oppure sedie di design) sappiate che il Capricorno ve ne parlerà profusamente.

Tutto va bene come argomento a patto che non si tocchi, mai e poi mai, quello dei sentimenti.

Il Capricorno è un segno che piuttosto che parlare di sentimenti finirebbe davvero per buttarsi da una finestra (in maniera metaforica. La famosa alternativa alla “minestra” del proverbio).

I nati sotto questo segno faticano particolarmente ad esprimere le proprie emozioni: non solo gli sembra che gli altri ne abbiano troppe ma sono anche decisamente imbarazzati da quello che sentono!

Il Capricorno, infatti, spesso e volentieri sente di non avere nulla da dire ma, soprattutto, è talmente poco abituato a parlare di sentimenti che si vergogna molto di quello che prova.

La sua reazione? Invece di affrontare i sentimenti li rifugge come se fossero una malattia: il risultato, spesso, è che da questo punto di vista i nati sotto il segno del Capricorno sono dei veri bambinoni!