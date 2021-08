Tutto vero per la coppia di Uomini e Donne: è fatta! Fan al settimo cielo

Stando alle ultime indiscrezioni, sembrano confermate le voci su una delle coppie più amate dai fan di Uomini e Donne. Tutti i dettagli

In questi giorni vi stiamo raccontando di tantissime coppie uscite dai programmi televisivi che stanno entrando in crisi una volta terminati gli show. Non fa eccezione Uomini e Donne: solo prendendo in esame l’ultima edizione, Alessio e Samantha si sono lasciati e nelle ultime ore è ufficiale anche la crisi tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.

Non solo brutte notizie però, visto che se alcune relazioni sono arrivate al capolinea ce ne sono tante altre che procedono a gonfie vele. E’ il caso, ad esempio, di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: i due, usciti dal dating show di Maria De Filippi nel 2019, hanno superato tutti gli ostacoli e la loro storia è davvero solida.

Nemmeno la partecipazione di Andrea all’ultima edizione al Grande Fratello Vip ha insinuato dei dubbi nell’ex corteggiatrice. I due al momento si stanno godendo le vacanze in un luogo da sogno e il settimanale Nuovo Tv ha lanciato la bomba.

Uomini e Donne, Andrea e Natalia presto sposi? L’indiscrezione di Nuovo TV

“Le voci si fanno insistenti su Andrea e Natalia. Secondo i ben informati andranno presto all’altare. Sembrano già in luna di miele”. Ha scritto così il settimanale dedicato al gossip e ai personaggi famosi, ipotizzando un matrimonio imminente tra i due.

Se le indiscrezioni fossero confermate sarebbe davvero un colpo di scena, visto che Zelletta e la Paragoni ultimamente avevano smentito l’ipotesi delle nozze. In attesa di una dichiarazione dei diretti protagonisti, l’unica cosa che possiamo affermare con certezza è che i due sono più uniti che mai.

La foto postata qui sopra ne è la testimonianza ed è stata scattata pochi giorni fa a Forte dei Marmi, dove la coppia sta trascorrendo una vacanza da sogno. Insomma, scambio di anelli o meno sembra proprio che nessuno possa più separarli.