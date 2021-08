Tempo di ferie per Chiara Ferragni ma anche per sua madre Marina Di Guardo. Gli scatti social in bikini sono da urlo

La settimana di ferragosto è storicamente quella più amata dagli italiani per concedersi un periodo di vacanza. Non è da meno Chiara Ferragni che in questi giorni si sta rilassando in Sardegna in compagnia di Fedez e dei suoi due piccoli Leone e Vittoria.

Come sempre la nota influencer ha condiviso ogni attimo della sua vacanza e non è passato inosservato uno degli ultimi post tra le sue stories in cui Chiara ha mostrato un cofanetto pieno di conchiglie scatenando l’ira dei fan, visto che da anni la Sardegna combatte contro i furti dalle spiagge.

Chiara, resasi conto dell’errore, ha rimosso il post dalle sue stories e poi è tornata a mostrarsi in tutta la sua invidiabile bellezza sui social. Ma a rubare la scena alla compagna di Fedez, in questi giorni, ci ha pensato addirittura sua madre Marina Di Guardo.

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni in bikini fa impazzire i fan

La mamma della Ferragni, infatti, ha scelto una location differente per passare le sue vacanze al mare. La donna, in compagnia di alcuni amici, si è diretta verso le isole Eolie a bordo di una barca di lusso e si è concessa alcuni bagni nelle acque limpide della Sicilia.

Non è passato inosservato il suo fisico mozzafiato: Marina, a 59 anni, è ancora una donna bellissima e con un corpo da capogiro. Le sue foto in bikini hanno fatto il boom di like e commenti, oscurando per qualche giorno anche sua figlia.

Il rapporto tra Marina Di Guardo e Chiara Ferragni è molto solido, tanto che la stessa influencer ha postato di recente alcune foto di sua madre. Marina, inoltre, è stata la prima a spingere le figlie a seguire i loro desideri e a incoraggiarle quando nessuno poteva sapere quanto e se avrebbero avuto successo.

La Di Gaudio è sposata con Marco Ferragni da cui ha avuto tre figlie: Chiara, Valentina e Francesca. Appassionata di scrittura e di fotografia, anni fa curava il blog di viaggi “The travel passion”.