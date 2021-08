Dopo Alessio e Samantha, un’altra coppia formatasi a Uomini e Donne starebbe passando un momento di crisi. Le parole dei protagonisti

L’ultima edizione di Uomini e Donne continua ad essere decisamente sfortunata. Se infatti la storia tra Alessio e Samantha è naufragata finendo davvero male, negli ultimi giorni sembra che anche quella tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto possa fare la stessa fine.

C’è aria di crisi tra i due ragazzi che da un po’ di tempo non postano foto insieme sui social, mentre fino a qualche settimana fa i rispettivi profili erano pieni di scatti di coppia e dediche romantiche.

La situazione è però esplosa quando Massimiliano ha pubblicato un lungo post su Instagram con l’intenzione di spiegare il momento che stava passando. In realtà, invece di chiarire, le sue parole sono suonate come una dichiarazione d’addio a Vanessa e i fan hanno letteralmente bombardato l’ex tronista di domande.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: EX UOMINI E DONNE PRESTO MAMMA? INDIZIO DALLA VACANZA SUPER LUSSUOSA

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa si sono lasciati? L’annuncio della coppia

“L’ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto…devo solo sistemare quello che ho in testa“, ha scritto Massimiliano poche ore fa. Il post è stato preso d’assalto dai commenti e il ragazzo ha quindi scritto altre cose per chiarire il suo pensiero:

“Ragazzi miei, credo che prima di aprire bocca e dargli fiato dobbiate prima comprendere delle dinamiche. Se Vanessa sta sempre con mia sorella un motivo c’è. Siccome sto lavorando con mio cognato e sono sempre fuori casa con chi la lascio? Per strada? Allora non parlate se non sapete”.

Massimiliano ha poi ribadito il concetto nelle sue storie, spiegando che al momento lui e Vanessa non si sono lasciati e che lui sta passando un momento complicato su cui non ha voluto dare ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE: LUTTO A UOMINI E DONNE, L’ADDIO È STRUGGENTE

Anche Vanessa, nelle sue stories, ha specificato che il rapporto non si è interrotto ma che al momento si tratta solo di una pausa di riflessione: “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto, sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”. Come andrà a finire?