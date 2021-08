Rai, arriva il colpaccio: in prima serata arriva il cantante più amato

Rai 1 ottiene un altro sorprendente risultato. Andrà in onda nella prossima stagione televisiva il programma condotto dal cantante che tutti amano.

Rai 1 sarà il canale che manderà in onda il primo evento televisivo nel quale si attueranno le misure del Green Pass per il pubblico. Novità in corso per la nuova stagione televisiva, l’evento permetterà alle persone di tornare ad un minimo di normalità, perché si assisterà ad un concerto a tutti gli effetti!

Rai 1 permette di partecipare all’evento tanto atteso. Riuscire a seguire un concerto nel 2021 è una situazione unica e rara, perché a causa della pandemia di coronavirus questo non è stato più possibile da quando il fatidico marzo del 2020 ha dato inizio a ripetuti lockdown e misure restrittive necessarie alla non diffusione del virus. Ultimamente, il lutto di un amato cantante di soli 46 ha sconvolto tutti, ma la novità è un’altra.

Un briciolo di normalità però è necessaria, dato che la musica e l’intrattenimento sono fondamentali per la vita di tutti, perché fanno sentire vivi! Si sono messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per partecipare al concerto.

Rai 1 darò spazio all’evento, presentato da un amatissimo cantante, tra l’altro super azzeccato per la conduzione perché originario del posto.

Rai 1 trasmette evento musicale imperdibile: ecco chi lo condurrà

L’evento musicale in questione verrà trasmesso da Melpignano, il 4 settembre, dalle ore 22,30! Si tratta della Notte della Taranta! Un appuntamento della musica imperdibile, dove ci saranno tantissimi artisti amati e seguiti.

Ultimamente i format televisivi di maggior successo, sono stati dei trampolini di lancio fondamentali per i cantanti, soprattutto quelli che hanno iniziato adesso la propria carriera. Amadeus e Maria De Filippi sono considerati i Re Mida della scena musicale, dato che tanti cantanti e band amate e apprezzate sono stati lanciati proprio nei programmi da loro condotti.

La televisione si rivela essere sempre un ottimo punto di riferimento, sia per i cantanti, che per i telespettatori che dopo tante restrizioni, vorrebbero anche divertirsi. Infatti, sarà un amatissimo e talentuoso cantante a condurre l’evento, si tratta di Albano Carrisi!

Albano Carrisi sarà il conduttore della Notte della Taranta! Punto di riferimento fondamentale per il Salento, torna in televisione con la conduzione di questo meraviglioso evento ricco di musica e intrattenimento. Tra gli ospiti ci sono volti famosi e apprezzati come Patti Smith, Madame e tanti altri!

Albano si prende questa rivincita personale. Dopo essere stato sostituito dalla collega Orietta Berti per il ruolo di giudice a The Voice, torna in tv con questo bellissimo evento! Non resta che prepararsi, ed attendere la compagnia di ottima musica.