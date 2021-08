Un posto al sole anticipazioni, dramma senza tempo per Filippo

Un posto al sole torna con delle clamorose anticipazioni. Dramma in corso per amato personaggio sconvolge i telespettatori. Tutti i retroscena dell’evento che hanno colpito il personaggio.

Un posto al sole è il familiare appuntamento con le storie di Rai 3 che intrattengono il pubblico a casa con le vicende degli amatissimi personaggi della soap. Napoli e le sue meraviglie sono lo scenario entro il quale si esauriscono gli eventi che tanto fanno intrecciare le vite dei beniamini della serie.

Un posto al sole ha in serbo delle anticipazioni sconvolgenti che cambiano totalmente le sorti di un amato personaggio. Ultimamente la serie aveva già scombussolato i fan a casa, perché nelle ultime puntate sono stati diversi gli sconvolgimenti e le rivelazioni che hanno stravolto le vite dei protagonisti, ma non finisce qui.

La serie più longeva di Rai 3, in seguito alla pausa che tanto ha fatto penare i fedelissimi e affezionatissimi fan della trasmissione, torna con delle novità totalmente inaspettate. Soprattutto, tra le notizie più importanti, c’è la conferma degli appuntamenti di settembre, le nuove puntate hanno in serbo delle grandi sorprese, tra queste una fa preoccupare i fan della soap opera.

Amato personaggio vive un dramma che stravolge le sue relazioni, ma specialmente la vita adesso non sarà più la stessa.

Un posto al sole: dramma per amato personaggio

Non perdersi un solo appuntamento con Un posto al sole è essenziale per il pubblico a casa che non si lascia scappare un solo episodio. Il dramma in questione, ha come protagonista un personaggio che ne vedrà delle belle, a causa problema di salute che lo affligge e che lo ha portato ad avere conseguenze devastanti.

La serie, ultimamente, è stata investita da più di uno spiacevole evento, ad iniziare dai numerosi tradimenti e crisi vissute dai protagonisti, fino alla recente novità. Si sta parlando del personaggio impersonato da Michelangelo Tommaso: Filippo Sartori continuerà ad avere l’amnesia che gli ha fatto dimenticare tutto!

Michelangelo Tommaso, nella serie Filippo Sartori, da prova delle sue grandi qualità attoriali, mettendo in scena l’amnesia che lo ha colpito. Le vicende che andranno in onda a settembre, lo vedono ancora in questo stato di forte malessere, che aggraverà anche le sue relazioni personali. Infatti, il suo rapporto con Serena, sarà duramente danneggiato dall’amnesia, causando grandi problemi. Ma non finisce qui, c’è un clamoroso ritorno nella sua vita.

Viviana, una donna del suo passato, farà ritorno! Questa situazione non fa che complicare ancora di più le relazioni che questi vive, anche perché la fidanzata di vecchia data, fa la sua comparsa in un momento particolare. A settembre le motivazioni saranno spiegate e tutto sarà chiaro, non resta che attendere ulteriori novità sulla soap più amata di Rai 3!