“Vigliacchi senza coraggio”: dramma per l’ex gieffina, cos’è successo

Dramma per ex gieffina, questa volta non si trattiene: la realtà è più bella dei social! Sbotta e confessa la verità dello spiacevole evento di cui è stata protagonista.

Dramma per ex gieffina, è incredibile ciò che le è accaduto! A poco dalle preparazioni necessarie all’organizzazione della nuova messa in onda del programma, la star del reality è stata protagonista di un evento per niente piacevole!

Dramma vissuto dalla gieffina, come un’offesa gravissima. La trasmissione è spesso al centro di pettegolezzi e dicerie, ma questa volta l’evento è stato troppo pesante e deludente per l’ex concorrente. Ultimamente, sono in corso delle polemiche proprio sulla scelta dei prossimi protagonisti dell’edizione, una di queste è un’ex star di Uomini e Donne dal carattere peperino per cui le risse sono assicurate!

Il programma è noto per le discussioni, a volte vengono ingigantite, ma non sempre è facile per i partecipanti riuscire a far fronte a tutti i drammi in corso. L’ultima edizione, la più longeva, ha raggiunto dei grandissimi risultati in termini di share, perché i vipponi della scorsa edizione, hanno riscosso un grandissimo successo.

La verità sul dramma in corso però, è recentemente saltata fuori a causa della tensione vissuta dall’ex gieffina più amata dai telespettatori, incredibile ciò che le è accaduto.

Dramma per gieffina: la realtà è più bella dei social!

Confondere i piani della realtà è un problema dei nostri tempi, i social media sono sempre più pervasivi nelle vite di tutti, come un’ossessione! A volte, le situazioni degenerano e causano dei problemi di qualsiasi tipo, ai diretti interessati.

Tra questi ci sono dei nomi che stanno facendo discutere, insomma Alfonso Signorini, ancor prima di far iniziare il programma, è sotto gli occhi di tutti! La casa del Grande Fratello Vip è sempre al centro dell’attenzione, anche quando non è in onda. In questo caso si sta facendo riferimento ad un evento che ha devastato emotivamente la gieffina.

Si parla di un grosso problema di immagine per la gieffina, che le sta causando non pochi disagi. Fin dall’inizio della scorsa edizione, è stata la concorrente più in voga, si sta parlando di Stefania Orlando!

Stefania Orlando è stata attaccata dagli haters! Si tratta di una voce messa in giro, proprio da colui che si definiva un fan della gieffina. Tutto è successo in un momento di relax, la Orlando in vacanza con il marito, avrebbe allontanato in malo modo un suo ammiratore che voleva semplicemente salutarla.

Indipendentemente dalla verità o meno del fatto, ciò che l’ha profondamente turbata è stato il seguito che ha contraddistinto l’evento. I social sono diventati i tribunali dove a scontato la sua ghigliottina mediatica: accusata di essere poco riconoscente con i fan e di essere una donna fredda.

Stefania non crede ai suoi occhi, specialmente alle critiche che le vengono sollevate senza alcun motivo. La gieffina sostiene che il fatto al quanto banale, ha portato ad un tormento mediatico che non si sarebbe mai aspettata, e che i social non sono la realtà! Nell’ultimo post condiviso scrive:

“Purtroppo è più facile sentire il dolore di un cazzotto che la leggerezza di una carezza”

Riferendosi proprio agli ultimi eventi, per condividere con i fan quanto sia rimasta turbata da questi leoni da tastiera che le si sono accaniti contro. Augurando a Stefania del sano relax, occorre attendere ulteriori sviluppi della vicenda. Restiamo in aggiornamento!