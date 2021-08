Grande Fratello Vip, ufficiale: la prima concorrente è una vera star

Grande Fratello Vip ha una novità per i telespettatori a casa: la prima concorrente è una star d’altri tempi! Ecco tutti i retroscena della trattativa.

Grande Fratello Vip è in fase di selezione dei concorrenti, nuovi nomi si aggiungono alla lista di Signorini! La prossima stagione televisiva è in fase di preparazione, infatti non mancano le novità che rendono i telespettatori sempre più in fibrillazione per l’attesissima ultima edizione del format più amato.

Grande Fratello Vip, con i suoi vipponi, è una garanzia di divertimento! Sono in corso delle trattative molto interessanti, remore dal successo della scorsa stagione, Alfonso Signorini sta facendo salti da gigante per accaparrarsi i migliori concorrenti, quelli che hanno da condividere storie imperdibili.

Sono tre i nomi delle principesse più chiacchierate che stanno entrando nel cast, ma le news non sono finite qui. Se quest’anno il programma durerà quanto quello dell’anno scorso, non è dato a sapersi con certezza al momento, ciò di cui non si può fare a meno è la presenza del Grande Fratello Vip!

Una star d’eccellenza è stata confermata, dal 2006 non partecipava ad un programma, ma adesso è pronta per fare impazzire i fan, ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip: la concorrente inaspettata

Riuscire a organizzare tutto a puntino, è un’arte, e Alfonso Signorini ce la sta mettendo tutta per avere i concorrenti più in voga! Molti di questi non si fanno vedere in tv da parecchio tempo, ma nonostante ciò è sempre un piacere rivederli, perché sono già dei volti familiari per il pubblico che li ricorda con nostalgia.

Basta ricordare l’ultimo accorato appello di una star 88enne che desidera entrare nella casa più chiacchierata d’Italia, ma non è lei la conferma di cui si sta parlando. La star in questione è una stella della lirica, che con la sua voce ha cavalcato palchi e incantato platee, si sta parlando di Katia Ricciarelli!

Katia Ricciarelli, all’anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è una Soprano di altri tempi. Classe 1946, è una cantante e personaggio televisivo italiano di successo, ha cantato al Lyric Opera di Chicago, Teatro della Scala, Royal Opera House di Londra e al Metropolitan Opera, riscuotendo grandi consensi.

La Ricciarelli torna in scena, ma non come cantante. Lei è anche un personaggio televisivo che ha già partecipato a dei famosissimi reality, come La Fattoria, ma fino ad oggi si è tenuta lontana dagli schemi tv. Adesso, torna più carica che mai, la trattativa è stata confermata, se ne vedranno delle belle!