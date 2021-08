Test: scegli una spezia e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda le spezie. Scegli uno di queste sei sostanze aromatiche e scopri cosa si nasconde dietro la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda le spezie. Si tratta di una sostanza di origine vegetale, utilizzata per dare maggiore aroma e sapore al cibo o alle bevande. Le spezie vengono utilizzate in cucina e non solo. Già in antichità queste sostanze venivano usate per scopi curativi e ancora oggi capita che i medici provino a curare alcuni pazienti in questo modo.

I popoli che utilizzano più di tutti le spezie sono quelli orientali, che hanno influenzato anche gli europei. È infatti tipico trovare pasti particolarmente speziati anche in Turchia o in Grecia, con ricette che sono cucinate da chef di tutto il mondo. Ma le spezie non servono solo a dare sapore al cibo.

Servono anche a scoprire alcuni aspetti della nostra personalità che, forse, nemmeno conoscevamo. Ed è proprio ciò che proveremo a fare attraverso il test di oggi. L’argomento principale te l’abbiamo già detto, tu non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Se sei arrivato fin qui, vuol dire che sei quasi pronto per iniziare il test, ti manca davvero poco!

Test: quale tra queste spezie scegli?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono sei delle spezie più conosciute, non abbiamo messo tutte le spezie più note (come, ad esempio, il pepe) per non rendere banale il test. Chi è abituato ad utilizzarle dovrebbe conoscerle tutte, altrimenti vuol dire che potrai scegliere tra quelle che conosci.

Non dovrai fare altro che scegliere uno di questi sei elementi, in base ai tuoi gusti o alla tua curiosità. Lasciati guidare dall’istinto, non devi perdere troppo tempo a pensarci. Questo non è un quiz a premi, ma semplicemente un test sulla personalità. Una volta effettuata la scelta, scorri il testo alla ricerca delle soluzioni del test.

Dietro ogni selezione c’è un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno conosci o che, fino ad oggi, non hai ancora accettato. Adesso sei veramente pronto ad iniziare il test, fai la tua scelta tra peperoncino, curry, cardamomo, cumino, anice stellato e cannella.

Le soluzioni del test: hai scelto il peperoncino

Il peperoncino è una delle spezie più comuni e conosciute. Ha diverse proprietà benefiche. È un depurativo, stimola la digestione e il metabolismo. Inoltre, favorisce la circolazione sanguigna e tiene sotto controllo i livelli degli zuccheri nel sangue. Forse è per questo che si tratta di una delle spezie più conosciute ed utilizzate.

Se hai scelto proprio il peperoncino, questo vuol dire che sei una persona particolarmente astuta. Non ti sfugge niente, riesci a notare anche i particolari più nascosti. Sei sempre molto preciso quando devi spiegare qualcosa, ci metti tanta energia. Sei vivace, parli molto e difficilmente ti fai ingannare dai malintenzionati.

Hai scelto il curry

Il curry è un mix tra più spezie, composta principalmente da curcuma, zenzero e pepe nero. In alcune occasioni può contenere cumino, cardamomo e chiodi di garofano. In casi più rari, il curry può contenere un po’ di zafferano. Anche dietro a questa scelta si nasconde una personalità particolare.

Se hai scelto il curry, questo vuol dire che sei una persona molto creativa, riesci sempre ad avere l’idea giusta per uscire da una situazione particolarmente critica. Non ti fermi mai, hai tantissimi interessi e molte passioni. Sei una persona vivace e questo aspetto del tuo carattere attira tanto interesse da parte di chi ti circonda.

Hai scelto il cardamomo

È molto probabile che pochissime persone abbiano scelto questa spezia. Si tratta di una delle tre spezie più rare del mondo, dopo lo zafferano e la vaniglia. Può avere anche effetti curativi. Viene infatti utilizzato per curare le infiammazioni delle vie aeree e per stimolare il metabolismo.

Se hai scelto proprio il cardamomo, questo vuol dire che sei una persona eccentrica. Sei originale, quasi unico nel tuo genere, ti piace stare al centro dell’attenzione e odi quando qualcuno prova ad imitarti. Hai idee stravaganti ma quasi sempre efficaci. Ti piace stupire le altre persone, ogni tanto ti diverti a fare la parte di quello che provoca.

Le soluzioni del test: hai scelto il cumino

Il cumino è una spezia ricca di ferro e antiossidanti. Nella medicina tradizionale indiana viene utilizzato anche con scopi curativi. Secondo l’Ayurveda, infatti, si tratta di una delle spezie della salute più importanti. Ha un sapore caldo e pungente, per questo motivo viene utilizzato in cucina per dare un tono profumato e maggiormente aromatico.

Se hai scelto il cumino, questo vuol dire che sei una persona equilibrata. Sei sempre stato saggio, fin da giovane, è una qualità che ti appartiene da tempi non sospetti. Hai una forza mentale rara, per questo risulti molto determinato. È impossibile che un ostacolo possa scoraggiarti, non ti fermi davanti a niente. Sei la classica persona che non molla mai e si ferma solo quando ha raggiunto tutti i suoi traguardi.

Le soluzioni del test: hai scelto l’anice stellato

L’anice stellato ha diverse caratteristiche che possono essere particolarmente utili: antiossidante, antimicotico, utile per contrastare batteri e virus. L’anice stellato è considerato un antibiotico naturale, anche grazie al suo sapore aromatico. Viene utilizzato per la preparazione di liquori e dolci.

Se hai scelto proprio l’anice stellato, questo vuol dire che sei una persona atipica. Non tutti riescono a capirti a prima vista, sembri una persona stravagante e insolita, con una personalità complessa. Sei misterioso e questo aspetto del tuo carattere allontana chi ti conosce poco. Le persone care, invece, riescono ad apprezzarti e a riconoscere il tuo valore reale.

Hai scelto la cannella

La cannella è una delle spezie più conosciute. Viene utilizzata per tantissimi scopi, migliora la memoria e aiuta a combattere raffreddore e mal di gola. La cannella regola gli zuccheri nel sangue ed è spesso presente nelle varie diete. Ha un gusto dolce e pungente, per questo è una spezia molto apprezzata.

Se hai scelto la cannella, questo vuol dire che sei una persona particolarmente intelligente. Riesci sempre a dare il massimo nelle situazioni critiche, dai il meglio di te in qualsiasi situazione complicata. Non ami le persone superficiali, sei sempre aggiornato su tutto ciò che succede nel mondo. Sei uno studioso e ami tenere la mente sempre allenata.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua spezia preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!