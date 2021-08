Quali sono i segni più avventurosi dello zodiaco? Scopriamo subito insieme se sei un vero Indiana Jones oppure preferisci stare a guardare gli altri!

Quante volte ti è successo di rinunciare ad un’esperienza perché… beh, diciamoci la verità, non avevi assolutamente voglia di alzarti dal divano?

Spesso e volentieri, infatti, ci capita di dover soppesare i rischi di un qualsiasi tipo di viaggio o situazione e preferirgli la comodità di casa nostra.

Questo, ovviamente, a meno che tu non faccia parte della classifica dei segni zodiacali che non hanno paura di darsi all’avventura!

Oggi scopriamo quali sono i segni più pronti a darsi da fare: non è che c’è il tuo partner o ci sei anche tu in classifica?

I segni più avventurosi dello zodiaco: la classifica di oggi dell’oroscopo

Tuffo nel mare in piena notte, ore ed ore di camminata per arrivare a quel rifugio nascosto di cui parla oppure una gita nella giungla non ti spaventano assolutamente?

Complimenti allora: potresti essere uno dei segni più avventurosi di tutto lo zodiaco: evviva!

Certo, evviva per te e non per chi ti deve stare vicino che magari sogna il relax di una piscina pulita ogni sera oppure di un resort dove la natura viene tenuta al di fuori!

Oggi vogliamo scoprire quali sono i segni zodiacali più propensi all’avventura, che non hanno paura di niente e che si mettono sempre in situazioni decisamente particolari.

Ci sarai tu nella classifica dell’oroscopo? Oppure ci sarà il tuo partner od il tuo migliore amico?

Per scoprirlo non dovrai far altro che sbirciare tra le cinque posizioni di questa classifica dell’oroscopo: quanto sei avventuroso?

Gemelli: quinto posto

Nella parte finale della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli: sono proprio loro, infatti, ad essere estremamente avventurosi!

I nati sotto il segno dei Gemelli difficilmente si tirano indietro di fronte ad una sfida: non hanno paura di niente (o quasi) tranne che del giudizio altrui!

Mettete i Gemelli di fronte ad una scelta e loro compiranno sempre quella più pericolosa: sono amanti del rischio e non vogliono sembrare “sciocchi” di fronte a nessuno!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario è un altro dei segni che non ha veramente paura di niente… anzi! Per lui andare all’avventura è l’esperienza migliore e più grande che si possa fare e… perché siete ancora fermi? Non volete partire immediatamente all’avventura con lui?

Possiamo sicuramente dire che per il Sagittario è “facile” vivere ogni giorno un’avventura visto che trasformano qualsiasi esperienza in un avvenimento unico!

Con il Sagittario la vostra vita sarà sicuramente ricca e divertente: non dovete andare in Borneo per vivere un’avventura ma potete anche, semplicemente, scendere a fare la spesa insieme! Vivrete insieme al Sagittario una vera e propria esperienza… avventurosa!

Toro: terzo posto

Amanti dei viaggi come sono, i nati sotto il segno del Toro non disdegnano assolutamente un’avventura. Per loro, rimanere troppo tempo nello stesso luogo è veramente deleterio. Ecco perché, quindi, non dicono mai di no di fronte a nessun programma o possibilità: adorano provare nuove esperienze!

Per loro un’avventura può essere tutto: dal comprare casa al cambiare lavoro, dal trasferirsi in un altro paese a cambiare colore dei capelli.

Impossibile cercare di rinchiudere o controllare i nati sotto il segno del Toro: meglio assecondare la loro voglia di avventura e divertirsi insieme a loro!

Vergine: secondo posto

Anche la Vergine è uno dei segni più avventurosi che ci siano nello zodiaco: possiamo davvero dire che non hanno paura quasi di niente!

Capaci e pratici, amanti della perfezione e delle cose ben fatte, i nati sotto il segno della Vergine non dicono mai di no all’avventura quando bussa alla loro porta.

La Vergine, infatti, spesso si lancia in avventure veramente pericolose che lei, però, ha sapientemente calcolato fino all’ultimo. I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sanno sempre esattamente quello che fanno: non sbagliano mai e quando lo fanno hanno sempre un piano B pronto per risollevarsi.

Non potete prenderli di sprovvista! La Vergine è uno dei segni più avventurosi ma anche più previdenti di tutto lo zodiaco! Per loro l’avventura è tale solo se possono avere tutto sotto controllo… ma questo non toglie che ne vivono di veramente spaventose!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più avventurosi dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno dei Pesci; sono proprio loro ad essere veri e propri amanti dell’avventura!

Magari chi è nato sotto il segno dei Pesci non lo sa neanche quanto è avventuroso… perché per lui si tratta di un atteggiamento del tutto normale!

I Pesci sono tra le persone più avventurose dello zodiaco: non dicono mai di no ad un’esperienza e provano tutto senza assolutamente paura.

Si fidano molto degli altri (ed a volte, purtroppo sbagliano) e finiscono per incontrare persone nuove ovunque vadano: insieme alle persone arrivano esperienze ed opportunità ed i Pesci non si tirano mai indietro!

Abituati come sono a provare tutto, i nati sotto il segno dei Pesci non si fanno quasi remore a lasciare “indietro” amici, parenti o fidanzati.

Sono personalità estremamente indipendenti, che si gettano all’avventura con il cuore leggero e senza armatura. Dovremmo prendere tutti esempio da loro!