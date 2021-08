La showgirl più amata esce allo scoperto col nuovo amore dopo un difficile divorzio. Ecco di chi si tratta

Una showgirl nota a tutti sul piccolo schermo, si trova adesso in vacanza a Saint Tropez e per l’evento mostra il suo nuovo fidanzato. I due sono sorridenti e felici e i fan impazziscono.

La coppia era già stata paparazzata insieme, ma oggi viene reso ufficiale da entrambi. Vediamo di chi si tratta

Melissa Satta in compagnia del nuovo amore

Melissa Satta si è separata da poco dall’ex marito e calciatore Kevin Prince Boateng. La storia è finita nel 2020, dopo 10 anni di relazione e il matrimonio svoltosi nel 2016.

Dal loro amore è nato Maddox, ormai di 7 anni e proprio per lui, Melissa non ha mai voluto parlare della sua vita privata in pubblico.

Non vuole diventare famosa per le sue relazioni, piuttosto che per quello che sa fare.

Per questo motivo, ha avuto difficoltà anche nel parlare della sua nuova frequentazione con l’imprenditore Mattia Rivetti.

Nonostante i paparazzi li avessero già colti in fragrante tempo fa, Melissa Satta ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram per confermare la storia e presentare il fidanzato.

La foto li vede complici: abbracciati e abbronzati, entrambi sorridono alla telecamera. Sono bellissimi insieme sia per l’effetto delle ferie che per l’amore.

Chi è Mattia Rivetti, nuovo fidanzato di Melissa Satta

Mattia Rivetti ha 34 anni ed è un imprenditore e nipote di Carlo Rivetti. Nel 1993, Mattia ha rilevato l’azienda di abbigliamento sportivo Spotswear Company Spa che ha ceduto il 70% del marchio alla Stone Island a Moncler per circa 750 milioni di euro. La famiglia Rivetti possiede ora oltre 10 milioni di azioni Moncler, cioè il 3,92%.

Di Mattia Rivetti non sappiamo altro oltre ai successi a livello lavorativo. Non ha una pagina social e non ama affatto il gossip.

La cosa certa è che Melissa Satta è innamorata persa di Mattia Rivetti. E’ pronta a rendere nota la relazione ai fan perché è certa di questa nuova storia d’amore.